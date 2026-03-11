Jack Quinn låg bakom segern för Buffalo mot San Jose

Buffalo segrade – 6–3 mot San Jose

Buffalos åttonde seger på de senaste nio matcherna

Buffalos Jack Quinn tremålsskytt

Ett hattrick stod Buffalos Jack Quinn för i matchen mot San Jose i NHL. Buffalo vann på hemmaplan med 6–3 (2–1, 2–1, 2–1).

Därmed har Buffalo vunnit åtta matcher i rad i NHL.

Jason Zucker bakom Buffalos seger

Buffalo startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jack Quinn och Alex Tuch innan San Jose svarade och gjorde 2–1 genom Macklin Celebrini.

Buffalo gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Beck Malenstyn och Jason Zucker.

San Jose reducerade dock till 4–2 genom Kiefer Sherwood efter 19.27 av perioden.

Efter 0.42 i tredje perioden ökade Buffalo på till 5–2 återigen genom Jack Quinn.

San Jose gjorde 5–3 genom Alexander Wennberg efter 6.54 av perioden.

Buffalo kunde dock avgöra till 6–3 med 2.46 kvar av matchen genom Jack Quinn.

Jack Quinn gjorde tre mål för Buffalo och ett målgivande pass, Rasmus Dahlin hade tre assists och Ryan McLeod hade tre assists.

Buffalo har en stark form med fem segrar och 25–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har två vinster och tre förluster och 15–17 i målskillnad.

Lagen möts igen 20 mars i SAP Center at San Jose.

San Jose möter Boston borta samma tid.

Buffalo–San Jose 6–3 (2–1, 2–1, 2–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (4.12) Jack Quinn (Jason Zucker, Ryan McLeod), 2–0 (5.39) Alex Tuch (Rasmus Dahlin, Mattias Samuelsson), 2–1 (12.54) Macklin Celebrini (Will Smith, Collin Graf).

Andra perioden: 3–1 (24.59) Beck Malenstyn (Peyton Krebs, Rasmus Dahlin), 4–1 (28.51) Jason Zucker (Jack Quinn, Owen Power), 4–2 (39.27) Kiefer Sherwood (Mario Ferraro, Alexander Wennberg).

Tredje perioden: 5–2 (40.42) Jack Quinn (Ryan McLeod, Rasmus Dahlin), 5–3 (46.54) Alexander Wennberg (Tyler Toffoli), 6–3 (57.14) Jack Quinn (Ryan McLeod).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 5-0-0

San Jose: 2-2-1

Nästa match: