Islossning i tredje – Rönnäng vann klart mot Järnbrotts HK

Seger för Rönnäng med 7–2 mot Järnbrotts HK

Henning Sjöö gjorde tre mål för Rönnäng

Sjunde förlusten i följd för Järnbrotts HK

Bortalaget Järnbrotts HK hängde med i matchen mot Rönnäng in i tredje perioden. Men där fick Rönnäng rejäl utdelning. Till slut blev det hela 7–2 (2–1, 2–1, 3–0) i matchen i U20 division 1 A syd herr.

Rönnängs Henning Sjöö tremålsskytt

Rönnäng tog ledningen i början av första perioden genom Henning Sjöö.

Järnbrotts HK gjorde 1–1 genom Charlie Möllberg efter 8.19.

Efter 11.32 i matchen gjorde Rönnäng 2–1 genom Elis Ivarsson. Järnbrotts HK kvitterade till 2–2 genom Filip Lindstrand-Ribberström i början av andra perioden i andra perioden.

Rönnäng gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Henning Sjöö och Max Rönnäng. Rönnäng fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Henning Sjöö, Lias Berg och Joel Johansson-Dalberg.

Henning Sjöö gjorde tre mål för Rönnäng och spelade dessutom fram till ett mål.

Rönnäng har två segrar och tre förluster och 16–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järnbrotts HK har fem förluster och 7–52 i målskillnad.

Rönnängs nya tabellposition är femte plats medan Järnbrotts HK är på åttonde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Järnbrotts HK med 4–1.

Onsdag 12 november 19.00 spelar Rönnäng hemma mot Lerum. Järnbrotts HK möter Varberg borta i Veddige Ishall tisdag 11 november 19.40.

Rönnäng–Järnbrotts HK 7–2 (2–1, 2–1, 3–0)

U20 division 1 A syd herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (5.49) Henning Sjöö (John Hermansgård, Victor Ivarsson), 1–1 (8.19) Charlie Möllberg (Hugo Brusehed), 2–1 (11.32) Elis Ivarsson (Lucas Flyckt).

Andra perioden: 2–2 (24.00) Filip Lindstrand-Ribberström (Hugo Brusehed), 3–2 (36.26) Henning Sjöö (Lias Berg), 4–2 (37.36) Max Rönnäng.

Tredje perioden: 5–2 (44.27) Henning Sjöö (Lewi Färdigh, Elis Ivarsson), 6–2 (50.32) Joel Johansson-Dalberg, 7–2 (56.38) Lias Berg (Henning Sjöö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rönnäng: 2-0-3

Järnbrotts HK: 0-0-5

Nästa match:

Rönnäng: Lerums BK, hemma, 12 november

Järnbrotts HK: Varberg HK, borta, 11 november