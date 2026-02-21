Isak Nordin het när Tegs SK U18 besegrade Ånge U18

Seger för Tegs SK U18 med 4–1 mot Ånge U18

Tegs SK U18:s Isak Nordin tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för Ånge U18

Bortalaget Tegs SK U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Ånge U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. 1–4 (0–1, 1–1, 0–2) slutade matchen på lördagen.

– Vi gör två halvhjärtade perioder och och spelar upp oss i tredje där vi vinner skotten med 24–7. Matchen är för övrigt jämn, men vi är inte konsekventa i vår forechecking samt backchecking och låter motståndarna få för mycket tid med sitt passningsspel. Vi spelar upp oss, men lyckas inte komma kapp. Teg är effektivare i sina avslut och vinner matchen, kommenterade Ånge U18:s tränare Rikard Andersson.

Isak Nordin gjorde två mål för Tegs SK U18

Noah Dohi gjorde 1–0 till Tegs SK U18 efter tolv minuters spel assisterad av Herman Holmqvist och Alex Holmström.

Ånge U18 kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.58 i andra perioden genom Hampus Häggblom med assist av Isak Viberg och Alexander Nordström. Efter 13.51 i andra perioden slog Isak Nordin till framspelad av Alex Holmström och Alfred Backman och gav Tegs SK U18 ledningen.

4.10 in i tredje perioden satte Isak Nordin pucken på nytt på pass av Alexander Brännström och ökade ledningen. Efter 11.01 nätade Alex Holmström på pass av Robin Blom Kinnunen och Alfred Backman och ökade ledningen för Tegs SK U18.

Alex Holmström gjorde ett mål för Tegs SK U18 och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Ånge U18 på nionde plats och Tegs SK U18 på femte plats. Ett tapp för Tegs SK U18 som låg på första plats så sent som den 28 januari.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Tegs SK Hockey Ungdom har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Ånge IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 22 februari spelar Ånge U18 hemma mot Vännäs HC U18 12.00 och Tegs SK U18 mot Nälden/Östersund U18 borta 13.00 i Näskotthallen.

Ånge U18–Tegs SK U18 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (12.53) Noah Dohi (Herman Holmqvist, Alex Holmström).

Andra perioden: 1–1 (23.58) Hampus Häggblom (Isak Viberg, Alexander Nordström), 1–2 (33.51) Isak Nordin (Alex Holmström, Alfred Backman).

Tredje perioden: 1–3 (44.10) Isak Nordin (Alexander Brännström), 1–4 (51.01) Alex Holmström (Robin Blom Kinnunen, Alfred Backman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 3-0-2

Tegs SK U18: 3-0-2

Nästa match:

Ånge U18: Vännäs Div 1, hemma, 22 februari 12.00

Tegs SK U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 22 februari 13.00