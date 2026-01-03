Isac Petersson gjorde två mål för Borås i segern mot Halmstad HF

Borås vann med 4–2 mot Halmstad HF

Isac Petersson med två mål för Borås

Svante Bognäs matchvinnare för Borås

Borås vann mötet med Halmstad HF hemma med 4–2 (2–0, 1–2, 1–0) på lördagen i U20 region syd vår.

Isac Petersson gjorde två mål för Borås

Borås tog ledningen efter 7.42 genom Isac Petersson efter förarbete av Albin Carlsson och Jakob Leinonen.

2–0 kom efter 15.38 när Max Argus fick träff efter pass från Ville Kiellarson och Elon Winckler.

Halmstad HF reducerade och kvitterade till 2–2 genom Alexey Rupi och Elton Lindeborg i andra perioden.

Borås tog ledningen på nytt genom Svante Bognäs efter 11.42.

Isac Petersson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 27 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Borås tog hem lagens senaste möte med 4–1 i Borås Ishall.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Borås Olofström borta på lördag 10 januari 14.00. Halmstad HF möter IF Troja-Ljungby tisdag 6 januari 19.20 hemma.

Borås–Halmstad HF 4–2 (2–0, 1–2, 1–0)

U20 region syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (7.42) Isac Petersson (Albin Carlsson, Jakob Leinonen), 2–0 (15.38) Max Argus (Ville Kiellarson, Elon Winckler).

Andra perioden: 2–1 (26.53) Alexey Rupi (Tage Jonasson, Viktor Olsson), 2–2 (27.45) Elton Lindeborg (Affe Rapp, Carl Sjulander), 3–2 (31.42) Svante Bognäs (Elia Wicky, Tim Börje).

Tredje perioden: 4–2 (59.33) Isac Petersson.

Nästa match:

Borås: Olofströms IK, borta, 10 januari 14.00

Halmstad HF: IF Troja-Ljungby, hemma, 6 januari 19.20