Ilya Mikheyev i målform när Chicago vann mot Dallas

Chicago-seger med 4–3 mot Dallas

Chicago avgjorde efter 59.42.

Ilya Mikheyev med två mål för Chicago

Chicago vann mot gästande Dallas i NHL. 4–3 (1–1, 2–0, 1–2) slutade fredagens match.

I och med detta har Dallas fyra förluster i rad.

Ilya Mikheyev gjorde två mål för Chicago

Chicago tog ledningen efter 11.48 genom Artyom Levshunov på passning från Andre Burakovsky och Ryan Donato.

Dallas kvitterade till 1–1 efter 14.42 när Mikko Rantanen hittade rätt framspelad av Sam Steel och Esa Lindell.

Chicago tog ledningen redan efter efter 13 sekunder i andra perioden genom Teuvo Teräväinen efter pass från Andre Burakovsky och Tyler Bertuzzi.

Efter 9.14 i andra perioden nätade Ilya Mikheyev framspelad av Matt Grzelcyk och gjorde 3–1.

Chicago ökade ledningen till 4–1, återigen genom Ilya Mikheyev efter 3.56 i tredje perioden.

Dallas reducerade dock till 4–2 genom Jason Robertson när bara fyra minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Säsongens första möte lagen emellan vann Chicago med 4–3 efter avgörande på straffar.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 4 januari. Då möter Chicago Washington i Capital One Arena 01.00. Dallas tar sig an Montreal hemma 20.00.

Chicago–Dallas 4–3 (1–1, 2–0, 1–2)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (11.48) Artyom Levshunov (Andre Burakovsky, Ryan Donato), 1–1 (14.42) Mikko Rantanen (Sam Steel, Esa Lindell).

Andra perioden: 2–1 (20.13) Teuvo Teräväinen (Andre Burakovsky, Tyler Bertuzzi), 3–1 (29.14) Ilya Mikheyev (Matt Grzelcyk).

Tredje perioden: 4–1 (43.56) Ilya Mikheyev (Ryan Donato, Connor Murphy), 4–2 (56.03) Jason Robertson (Mikko Rantanen, Matt Duchene), 4–3 (59.42) Matt Duchene (Wyatt Johnston).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-1-2

Dallas: 1-2-2

Nästa match:

Chicago: Washington Capitals, borta, 4 januari 01.00

Dallas: Montreal Canadiens, hemma, 4 januari 20.00