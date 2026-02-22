IK Göta vann mot Haninge Anchors HC U18
- IK Göta vann med 3–1 mot Haninge Anchors HC U18
- Andra raka segern för IK Göta
- Järna nästa för Haninge Anchors HC U18
IK Göta segrade på bortaplan i Torvalla Ishall mot Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. 1–3 slutade matchen på söndagen.
Haninge Anchors HC U18–IK Göta – mål för mål
När lagen senast möttes vann Göta med 7–1.
Nästa motstånd för Haninge Anchors HC U18 är Järna. Lagen möts torsdag 26 februari 19.30 i Järna Ishall. IK Göta tar sig an Boo borta söndag 1 mars 16.25.
