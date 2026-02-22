IK Göta vann mot Haninge Anchors HC U18

IK Göta vann med 3–1 mot Haninge Anchors HC U18

Andra raka segern för IK Göta

Järna nästa för Haninge Anchors HC U18

IK Göta segrade på bortaplan i Torvalla Ishall mot Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. 1–3 slutade matchen på söndagen.

Haninge Anchors HC U18–IK Göta – mål för mål

När lagen senast möttes vann Göta med 7–1.

Nästa motstånd för Haninge Anchors HC U18 är Järna. Lagen möts torsdag 26 februari 19.30 i Järna Ishall. IK Göta tar sig an Boo borta söndag 1 mars 16.25.