IK Göta vann mot Haninge Anchors HC U18

  • IK Göta vann med 3–1 mot Haninge Anchors HC U18

  • Andra raka segern för IK Göta

  • Järna nästa för Haninge Anchors HC U18

IK Göta segrade på bortaplan i Torvalla Ishall mot Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. 1–3 slutade matchen på söndagen.

Haninge Anchors HC U18–IK Göta – mål för mål

När lagen senast möttes vann Göta med 7–1.

Nästa motstånd för Haninge Anchors HC U18 är Järna. Lagen möts torsdag 26 februari 19.30 i Järna Ishall. IK Göta tar sig an Boo borta söndag 1 mars 16.25.

