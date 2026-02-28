IK Göta säkrade segern mot Tumba i tredje matchen

Seger för IK Göta med 8–6 mot Tumba

Clark Dahllöf matchvinnare för IK Göta

Andra raka segern för IK Göta

Segern hemma med 8–6 (3–1, 2–5, 3–0) gör att IK Göta har säkrat segern i matchserien mot Tumba i playoff till kvalserien till U20 region öst herr. IK Göta vann totalt med 2-1 i matcher.

IK Göta–Tumba – mål för mål

IK Göta dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

Tumba hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–5 och ställningen efter två perioder var 5–6.

IK Göta gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 5–6 till ledning med 8–6 inom bara 4.29.

Tumbas Gustav Wormbs stod för fem poäng, varav fyra mål och Adam Gellerstedt hade fyra assists. Simon Åström gjorde ett mål och totalt fyra poäng för IK Göta, Clark Dahllöf gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Gabriel Onval gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

IK Göta–Tumba 8–6 (3–1, 2–5, 3–0)

Playoff till kvalserien till U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (2.34) Milo Anderson, 1–1 (8.18) Max Mälarberg (Theo Ivarsson, Filip Rosengren), 2–1 (18.36) Caesar Strömgren (Viktor Bergnäs, Simon Åström), 3–1 (19.40) Gabriel Onval (Clark Dahllöf).

Andra perioden: 4–1 (23.19) Clark Dahllöf (Gabriel Onval, Jakob Thornquist), 4–2 (25.42) Gustav Wormbs (Casper Pernsell), 5–2 (26.05) Gabriel Onval (Oliver Svärd Sörman, Simon Åström), 5–3 (28.03) Felix Källström (Adam Gellerstedt, Gustav Wormbs), 5–4 (29.57) Gustav Wormbs (Adam Gellerstedt, Felix Källström), 5–5 (32.06) Gustav Wormbs (Adam Gellerstedt), 5–6 (33.18) Gustav Wormbs (Adam Gellerstedt).

Tredje perioden: 6–6 (47.53) Simon Åström (William Ekström, Yehor Trypolskyi), 7–6 (50.57) Clark Dahllöf (Simon Åström), 8–6 (52.22) Caesar Strömgren (Viktor Bergnäs, Yehor Trypolskyi).