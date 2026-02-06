IFK Tumba IK 2 ryckte i sista perioden och vann mot Älta IF

IFK Tumba IK 2-seger med 6–4 mot Älta IF

Levi Brandstetter gjorde två mål för IFK Tumba IK 2

Stephan Shestopalov avgjorde för IFK Tumba IK 2

IFK Tumba IK 2 vann hemma mot Älta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med 6–4. Matchen var helt jämn efter två perioder, 4–4, innan IFK Tumba IK 2 avgjorde i sista perioden.

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för IFK Tumba IK 2.

Levi Brandstetter gjorde två mål för IFK Tumba IK 2

Älta IF tog ledningen efter 8.50 genom Jacob Svahn assisterad av Emil Därth. Laget gjorde 0–2 efter 12.36 genom Elliot Danielsen.

I andra perioden var det i stället IFK Tumba IK 2 som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

5.51 in i tredje perioden slog Stephan Shestopalov till på pass av Liam Westergren och gav laget ledningen. Efter 12.16 slog Levi Brandstetter till återigen framspelad av Carl Westergren och Liam Westergren och ökade ledningen för IFK Tumba IK 2. Brandstetter fullbordade därmed IFK Tumba IK 2:s vändning. 6–4-målet blev matchens sista.

IFK Tumba IK 2:s Liam Westergren hade tre assists.

Resultatet innebär att IFK Tumba IK 2 ligger kvar på fjärde plats och Älta IF på tredje plats i tabellen. Så sent som den 23 januari låg Älta IF på åttonde plats i tabellen.

När lagen möttes på onsdagen vann Älta med 7–3.

IFK Tumba IK 2 tar sig an FOC Farsta IF i nästa match hemma söndag 8 februari 15.40. Älta IF möter samma dag 17.40 Hammarby IF U18 borta.

IFK Tumba IK 2–Älta IF 6–4 (0–2, 4–2, 2–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ishuset

Första perioden: 0–1 (8.50) Jacob Svahn (Emil Därth), 0–2 (12.36) Elliot Danielsen.

Andra perioden: 0–3 (20.29) Emil Därth, 1–3 (21.16) Elias Holger, 1–4 (23.12) Jacob Svahn (Vilgot Erlandsson, Alfred Friedman), 2–4 (25.58) Joel Åhgren (Elias Holger, Jonathan Bergqvist), 3–4 (29.20) Bobo Thorsson (Jonathan Bergqvist, Jacob Gruvberger), 4–4 (38.22) Levi Brandstetter (Liam Westergren).

Tredje perioden: 5–4 (45.51) Stephan Shestopalov (Liam Westergren), 6–4 (52.16) Levi Brandstetter (Carl Westergren, Liam Westergren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

Älta IF: 3-0-2

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: FOC Farsta IF, hemma, 8 februari 15.40

Älta IF: Hammarby IF, borta, 8 februari 17.40