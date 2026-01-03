IF Troja-Ljungby vann mot Bäcken

IF Troja-Ljungby vann med 6–2 mot Bäcken

Jacob Samuelsson avgjorde för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby gjorde tre raka mål

Det blev IF Troja-Ljungby som vann på hemmaplan mot Bäcken i första matchen i U20 region syd vår. 6–2 (0–0, 2–1, 4–1) slutade matchen på lördagen.

IF Troja-Ljungby–Bäcken – mål för mål

Första perioden blev mållös.

IF Troja-Ljungby startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jacob Samuelsson och Jaidy Van Mourik innan Bäcken svarade och gjorde 2–1 genom Sten Aronsson.

IF Troja-Ljungby spelade bäst i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 6–2.

IF Troja-Ljungbys Nils Håkansson hade tre assists och Jaidy Van Mourik gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Bäcken med 5–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bäcken HC vunnit.

I nästa omgång har IF Troja-Ljungby Halmstad HF borta i Halmstad Arena, tisdag 6 januari 19.20. Bäcken spelar hemma mot Kungälv lördag 10 januari 13.40.

IF Troja-Ljungby–Bäcken 6–2 (0–0, 2–1, 4–1)

U20 region syd vår, SP Arena

Andra perioden: 1–0 (21.34) Jacob Samuelsson (Ossian Duveskog, Zach Billqvist), 2–0 (22.50) Jaidy Van Mourik (Noel Strandlund, Nils Håkansson), 2–1 (31.04) Sten Aronsson (Kevin Grahn Olsson).

Tredje perioden: 3–1 (44.37) Jacob Samuelsson (Filip Frnka, Lowe Johansson), 3–2 (47.37) Melker Gyllenspetz Munro (Maximilian Bladmyr, Gustav Engström), 4–2 (48.57) Adam Krpec (Benjamin Kamperhaug, Filip Frnka), 5–2 (53.31) Paul Johannson (Jaidy Van Mourik, Nils Håkansson), 6–2 (58.48) Jaidy Van Mourik (Nils Håkansson).

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Halmstad Hammers HC, borta, 6 januari 19.20

Bäcken: Kungälvs IK, hemma, 10 januari 13.40