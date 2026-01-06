IF Troja-Ljungby vann borta mot Halmstad HF

IF Troja-Ljungby vann med 5–4 mot Halmstad HF

Filip Frnka avgjorde för IF Troja-Ljungby

Andra raka segern för IF Troja-Ljungby

Bortalaget IF Troja-Ljungby vann matchen mot Halmstad HF i U20 region syd vår. Resultatet i tisdagens match i Halmstad Arena blev 5–4 (2–1, 2–1, 1–2).

Det var andra raka segern för IF Troja-Ljungby, efter 6–2 mot Bäcken i premiären.

Olofström nästa för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Benjamin Kamperhaug och Viggo Kvarnstedt innan Halmstad HF svarade och gjorde 2–1 genom Julius Roth.

Halmstad HF kvitterade också till 2–2 genom Julius Roth i andra perioden.

IF Troja-Ljungby gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Paul Johannson och Jaidy Van Mourik.

Halmstad HF reducerade dock till 3–4 genom Sixten Karlsson efter 5.05 av perioden.

IF Troja-Ljungby utökade ledningen igen genom Filip Frnka efter 15.43 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Elton Lindeborg reducerade dock för Halmstad HF med bara två minuter kvar att spela och skapade spänning.

Jaidy Van Mourik gjorde ett mål för IF Troja-Ljungby och spelade fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Halmstad HF är Bäcken. IF Troja-Ljungby tar sig an Olofström hemma. Båda matcherna spelas tisdag 13 januari 19.00.

Halmstad HF–IF Troja-Ljungby 4–5 (1–2, 1–2, 2–1)

U20 region syd vår, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (9.32) Benjamin Kamperhaug (Jaidy Van Mourik, Ossian Duveskog), 0–2 (15.48) Viggo Kvarnstedt (Noel Strandlund, Zach Billqvist), 1–2 (16.20) Julius Roth (Tage Jonasson, Sixten Karlsson).

Andra perioden: 2–2 (29.42) Julius Roth (Hugo Jonasson, Alexey Rupi), 2–3 (31.04) Paul Johannson (Jaidy Van Mourik, Gustav Ekstrand), 2–4 (32.29) Jaidy Van Mourik (Gustav Ekstrand).

Tredje perioden: 3–4 (45.05) Sixten Karlsson (Carl Sjulander, Olle Johansson), 3–5 (55.43) Filip Frnka (Linus Johansson), 4–5 (58.11) Elton Lindeborg.

Nästa match:

Halmstad HF: Bäcken HC, borta, 13 januari 19.00

IF Troja-Ljungby: Olofströms IK, hemma, 13 januari 19.00