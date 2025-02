IF Troja-Ljungby-seger med 11–1 mot Helsingborg

IF Troja-Ljungbys femte seger på de senaste sex matcherna

Theo Andersen gjorde fyra mål för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Helsingborg i J20 region syd topp 6 herr med hela 11–1 (1–1, 4–0, 6–0).

IF Troja-Ljungbys Theo Andersen var matchens utropstecken, och stod för hela fyra mål.

Segern var IF Troja-Ljungbys femte på de senaste sex matcherna.

Rasmus Fredh bakom IF Troja-Ljungbys seger

Första perioden var jämn. IF Troja-Ljungby inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Theo Andersen efter 3.41, men Helsingborg kvitterade genom William Sjöholm i slutet av perioden. I andra perioden var det IF Troja-Ljungby som var vassast och gick från 1–1 till 5–1 tack vare sex raka mål (! ), mål av Rasmus Fredh, Charlie Klemetz, Lias Hedin och Albin Lantto. IF Troja-Ljungby fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Theo Andersen, som gjorde tre mål, Lias Hedin, som gjorde två mål, och Pelle Halvordsson.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Troja-Ljungby vunnit.

IF Troja-Ljungby–Helsingborg 11–1 (1–1, 4–0, 6–0)

Första perioden: 1–0 (3.41) Theo Andersen, 1–1 (18.23) William Sjöholm (Milton Hållström).

Andra perioden: 2–1 (25.56) Rasmus Fredh (Albin Lantto, Jörgen Börresen Presterudstuen), 3–1 (30.19) Charlie Klemetz (Rasmus Fredh), 4–1 (35.16) Lias Hedin (Arvid Fagerberg), 5–1 (39.53) Albin Lantto (Axel Stjernlöf, Pelle Halvordsson).

Tredje perioden: 6–1 (41.50) Lias Hedin (Arvid Fagerberg), 7–1 (42.56) Theo Andersen (Pelle Halvordsson, Albin Lantto), 8–1 (45.07) Theo Andersen (Albin Lantto), 9–1 (45.50) Theo Andersen, 10–1 (48.02) Pelle Halvordsson (Albin Lantto, Theo Andersen), 11–1 (51.46) Lias Hedin (Arvid Fagerberg, Eric Turnéus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 4-1-0

Helsingborg: 0-0-5