HV 71 utklassade Huddinge IK på bortaplan

HV 71 vann med 13–4 mot Huddinge IK

HV 71:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tobias Krestan fyramålsskytt för HV 71

HV 71 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr med hela 13–4 (4–0, 8–0, 1–4).

Snackisen var Tobias Krestan – som gjorde hela fyra av HV 71:s mål.

Segern var HV 71:s fjärde på de senaste fem matcherna.

HV 71 dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det HV 71 som dominerade och gick från 0–4 till 0–12 genom fyra mål av Tobias Krestan, ett mål av Alfred Nordén, ett mål av Fabian Merkle Rohdin, ett mål av Isak Alvudd och ett mål av Emil Strålberg.

I tredje perioden var det i stället Huddinge IK som hade greppet. Laget vann perioden med 4–1 men HV 71 kunde hålla undan och vinna matchen med 13–4.

För Huddinge IK gör resultatet att laget nu ligger på tolfte och sista plats i tabellen medan HV 71 är på tredje plats.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Husqvarna Garden.

Söndag 18 januari spelar Huddinge IK hemma mot Linköping HC U18 13.00 och HV 71 mot Djurgården borta 17.00 i Mälarhöjdens ishall.

Huddinge IK–HV 71 4–13 (0–4, 0–8, 4–1)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (3.41) Emil Strålberg (Tobias Krestan, Fabian Merkle Rohdin), 0–2 (4.46) Isak Alvudd (Colin Welke, Alfred Nordén), 0–3 (5.35) Jacob Aldén (Fabian Merkle Rohdin, Nils Valfridsson), 0–4 (10.43) Alexander Thunblom (Oskar Mivell, Nils Valfridsson).

Andra perioden: 0–5 (20.28) Tobias Krestan (Fabian Merkle Rohdin, Emil Strålberg), 0–6 (22.22) Alfred Nordén (Isak Alvudd), 0–7 (23.17) Fabian Merkle Rohdin (Tobias Krestan), 0–8 (25.08) Isak Alvudd (Samuel Storck, Olle Sandberg), 0–9 (26.10) Tobias Krestan (Fabian Merkle Rohdin, Emil Strålberg), 0–10 (30.51) Tobias Krestan (Fabian Merkle Rohdin, Emil Strålberg), 0–11 (34.14) Emil Strålberg (Oscar Söderström), 0–12 (34.48) Tobias Krestan (Emil Strålberg, Fabian Merkle Rohdin).

Tredje perioden: 1–12 (43.17) Aston Basilius (Hugo Kvistlund, Oscar Gisslander), 2–12 (44.21) Elias Fredriksson, 3–12 (49.53) Theodor Norström (Alexander Hellqvist, Anton Skoog Sjölund), 4–12 (51.45) Aston Basilius (Oscar Gisslander), 4–13 (54.08) Oscar Söderström (Oskar Mivell, Alexander Thunblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 0-0-5

HV 71: 4-0-1

Nästa match:

Huddinge IK: Linköping HC, hemma, 18 januari 13.00

HV 71: Djurgårdens IF, borta, 18 januari 17.00