HV 71 tog ny seger i serien mot Leksand

Med 3–2 (2–1, 0–0, 1–1) hemma har HV 71 tagit ett rejält grepp mot Leksand i SHL Play Out. Därmed leder HV 71 matchserien med 2-0.

Leksand tog ledningen i första perioden genom Oskar Lang.

Hugo Pettersson såg till att HV 71 vände till ledning med 2–1 med två raka mål.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

2.31 in i tredje perioden slog Andreas Borgman till framspelad av Joona Luoto och William Ignberg Nilsson och ökade ledningen. 15.07 in i perioden fick Lukas Vejdemo utdelning och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Leksand.

Nästa match spelas på söndag 18.30.

Första perioden: 0–1 (8.53) Oskar Lang (Nolan Stevens, Gabriel Fortier), 1–1 (17.02) Hugo Pettersson (Axel Rindell, Jonathan Ang), 2–1 (19.22) Hugo Pettersson (Mattias Tedenby, Justin Kloos).

Tredje perioden: 3–1 (42.31) Andreas Borgman (Joona Luoto, William Ignberg Nilsson), 3–2 (55.07) Lukas Vejdemo.

22 mars, 18.30, Leksand–HV 71