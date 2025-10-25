HV 71 slog Malmö efter Philip Lantz dubbel

HV 71-seger med 6–2 mot Malmö

Philip Lantz tvåmålsskytt för HV 71

Andra raka förlusten för Malmö

Det blev HV 71 som gick segrande ur mötet med Malmö i U20 nationell södra på hemmaplan, med 6–2 (2–2, 1–0, 3–0).

Philip Lantz med två mål för HV 71

HV 71 tog ledningen i första perioden genom Malte Gustafsson.

Därefter fixade Malmös Leo Lundblad och Elia Pedrotti att laget vände underläge till ledning med 1–2.

HV 71 kvitterade till 2–2 genom Philip Lantz. HV 71 gjorde också 3–2 efter 17.18 i andra perioden när Philip Lantz fick träff återigen framspelad av William Bundgaard och Vashek Blanar. Även i tredje perioden var det HV 71 som dominerade och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Edvin Persson Norén, Martinus Schioldan och Noel Skarby.

Philip Lantz gjorde två mål för HV 71 och spelade dessutom fram till ett mål.

På söndag 26 oktober 12.00 spelar HV 71 hemma mot Rögle och Malmö borta mot Linköping.

HV 71–Malmö 6–2 (2–2, 1–0, 3–0)

U20 nationell södra, Prolympiahallen

Första perioden: 1–0 (9.56) Malte Gustafsson (Philip Lantz, Lucas Andersson), 1–1 (13.42) Elia Pedrotti (Felix Carell), 1–2 (14.28) Leo Lundblad (Leo Tjälldén), 2–2 (19.25) Philip Lantz (Lucas Andersson, Victor Nilsson Dalsjö).

Andra perioden: 3–2 (37.18) Philip Lantz (William Bundgaard, Vashek Blanar).

Tredje perioden: 4–2 (41.37) Edvin Persson Norén, 5–2 (47.18) Martinus Schioldan (Malte Gustafsson), 6–2 (54.43) Noel Skarby (William Morin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

HV 71: Rögle, hemma, 26 oktober

Malmö: Linköping HC, borta, 26 oktober