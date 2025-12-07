HV 71 fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar

HV 71 segrade – 6–2 mot Linköping HC U18

HV 71:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Isak Alvudd matchvinnare för HV 71

Efter en tuff period har HV 71 nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Linköping HC U18 i Husqvarna Garden i U18 regional syd topp 6 herr och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget fyra raka segrar. Segerresultatet mot Linköping HC U18 blev 6–2 (2–2, 3–0, 1–0).

HV 71–Linköping HC U18 – mål för mål

Linköping HC U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter.

HV 71 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Emil Strålberg och Oskar Mivell.

I andra perioden var det HV 71 som spelade bäst och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Isak Alvudd, Oscar Söderström och Vilmer Jansson.

10.47 in i tredje perioden nätade HV 71:s Tobias Krestan på pass av Isak Alvudd och Alfred Nordén och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Isak Alvudd och Tobias Krestan gjorde ett mål och två assist var för HV 71.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

HV 71–Linköping HC U18 6–2 (2–2, 3–0, 1–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (8.14) Oscar Helmfrid (William Boman, Oliver Ericsson), 0–2 (9.02) Eric Sevallius (Lucas Toumeh, Felix Mattsson), 1–2 (14.18) Emil Strålberg (Hugo Eriksson, Martinus Schioldan), 2–2 (18.03) Oskar Mivell (Tobias Krestan).

Andra perioden: 3–2 (22.36) Isak Alvudd (Alfred Nordén, Tobias Krestan), 4–2 (27.02) Oscar Söderström (Oskar Mivell), 5–2 (27.59) Vilmer Jansson (Isak Alvudd, Hugo Eriksson).

Tredje perioden: 6–2 (50.47) Tobias Krestan (Isak Alvudd, Alfred Nordén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 4-0-1

Linköping HC U18: 1-0-4