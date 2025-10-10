Hugo Pettersson låg bakom segern för AIK mot Mora

AIK segrade – 5–2 mot Mora

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Pettersson gjorde tre mål för AIK

Ett hattrick stod AIK:s Hugo Pettersson för i matchen mot Mora i hockeyallsvenskan. AIK vann på hemmaplan med 5–2 (2–1, 0–1, 3–0).

I och med detta har AIK fyra raka segrar i hockeyallsvenskan.

AIK tog ledningen i början av första perioden genom Daniel Ljungman.

Mora kvitterade till 1–1 genom Ethan De Jong efter 7.57.

AIK gjorde 2–1 genom Hugo Pettersson efter 18.30 i matchen. Efter 9.19 i andra perioden nätade Arvid Degerstedt framspelad av Ethan De Jong och Sander Wold och kvitterade för Mora. AIK spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom två mål av Hugo Pettersson och ett mål av Oskar Magnusson tidigt i perioden och avgjorde matchen.

AIK har fyra segrar och en förlust och 21–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har tre vinster och två förluster och 18–15 i målskillnad.

För AIK gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Mora är på nionde plats. AIK var på 13:e plats i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

Onsdag 15 oktober 19.00 möter AIK Troja-Ljungby hemma på Hovet medan Mora spelar borta mot Modo Hockey.

AIK–Mora 5–2 (2–1, 0–1, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (5.04) Daniel Ljungman (Simon Åkerström, Jack York), 1–1 (7.57) Ethan De Jong (Travis Treloar, Marcus Karlström), 2–1 (18.30) Hugo Pettersson (Jesper Emanuelsson, Christopher Bengtsson).

Andra perioden: 2–2 (29.19) Arvid Degerstedt (Ethan De Jong, Sander Wold).

Tredje perioden: 3–2 (45.19) Hugo Pettersson (William Pethrus, Jesper Emanuelsson), 4–2 (47.00) Hugo Pettersson, 5–2 (48.03) Oskar Magnusson (Alfred Barklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-1-0

Mora: 3-0-2

Nästa match:

AIK: IF Troja-Ljungby, hemma, 15 oktober

Mora: Modo Hockey, borta, 15 oktober