Huge/Skutskär utklassade Sandviken – vann med 11–0

Huge/Skutskär vann med 11–0 mot Sandviken

Vincent Karnatz med tre mål för Huge/Skutskär

William Bogebrant matchvinnare för Huge/Skutskär

Huge/Skutskär övertygade när laget vann på hemmaplan mot Sandviken i U18 division 1 västra A vår med hela 11–0 (4–0, 3–0, 4–0).

Huge/Skutskär spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Huge/Skutskär som dominerade och gick från 4–0 till 7–0 genom mål av Liam Thomassen, Vincent Karnatz och Linus Burefjord.

Huge/Skutskär fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Vincent Karnatz, Viking Johansson, Enar Öhrn och Nore Keddyson.

William Bogebrant gjorde två mål för Huge/Skutskär och spelade dessutom fram till två mål, Theo Öhlander hade fyra assists, Casper Stålberg hade tre assists, Vincent Karnatz gjorde tre mål, Viking Johansson stod för två mål och ett assist, Enar Öhrn gjorde ett mål och två målgivande passningar och Wille Winberg hade tre assists.

Huge/Skutskär har tre segrar och två förluster och 29–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sandviken har fem förluster och 11–45 i målskillnad.

Huge/Skutskär ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Sandviken är på sjunde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Huge/Skutskärs SK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter Huge/Skutskär Strömsbro 2 i NickBack Arena 16.40. Sandviken tar sig an Bollnäs/Alfta U18 hemma 11.40.

Huge/Skutskär–Sandviken 11–0 (4–0, 3–0, 4–0)

U18 division 1 västra A vår, Kasthallen

Första perioden: 1–0 (5.24) William Bogebrant (Viking Johansson), 2–0 (11.24) Vincent Karnatz (Ivar Löfgren, Casper Stålberg), 3–0 (14.57) Viking Johansson (Theo Öhlander, Enar Öhrn), 4–0 (17.35) William Bogebrant (Enar Öhrn).

Andra perioden: 5–0 (23.33) Liam Thomassen, 6–0 (24.47) Vincent Karnatz (Wille Winberg), 7–0 (39.41) Linus Burefjord (Wille Winberg, Casper Stålberg).

Tredje perioden: 8–0 (46.18) Enar Öhrn (Theo Öhlander), 9–0 (53.41) Vincent Karnatz (Casper Stålberg, Wille Winberg), 10–0 (53.53) Nore Keddyson (Theo Öhlander, William Bogebrant), 11–0 (58.35) Viking Johansson (William Bogebrant, Theo Öhlander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huge/Skutskär: 3-0-2

Sandviken: 0-0-5

Nästa match:

Huge/Skutskär: Strömsbro IF 2, borta, 8 februari 16.40

Sandviken: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 8 februari 11.40