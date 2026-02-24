Hovås segrade mot Alingsås i U20 Div 1 A syd vår herr

Hovås-seger med 7–5 mot Alingsås

Hovås femte seger på de senaste sex matcherna

Carl Virdung Borén gjorde tre mål för Hovås

Hovås vann mötet med Alingsås på hemmaplan med 7–5 (2–1, 3–2, 2–2) på tisdagen i U20 Div 1 A syd vår herr.

Segern var Hovås femte på de senaste sex matcherna.

I första perioden var det Hovås som dominerade. Laget vann perioden med 2–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Leon Johansen såg till att Alingsås reducerade igen efter 7.03 i tredje perioden framspelad av Alvin Stenbäcken. 14.24 in i tredje perioden nätade Alingsås Erik Malmberg på pass av Linus Ahlman och kvitterade. 15.17 in i perioden fick Carl Virdung Borén utdelning återigen på pass av Victor Holm och Philip Hamilton och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 7–5-mål med nio sekunder kvar att spela på nytt genom Victor Holm framspelad av Erik Hammarström och Oliver Pettersson. 7–5-målet blev matchens sista.

Hovås Victor Holm stod för två mål och två assists, Carl Virdung Borén gjorde tre mål och Philip Hamilton hade tre assists.

Det här betyder att Hovås nu ligger på fjärde plats i tabellen och Alingsås är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Alingsås med 5–1.

Hovås–Alingsås 7–5 (2–1, 3–2, 2–2)

U20 Div 1 A syd vår herr, Askims Ishall

Första perioden: 1–0 (4.55) Victor Holm (Theodor Migas, August Gabrielson), 1–1 (5.57) Alvin Stenbäcken, 2–1 (10.02) Carl Virdung Borén (Philip Hamilton, Victor Holm).

Andra perioden: 2–2 (23.04) Viggo Bratland, 3–2 (25.50) Oliver Engström Malmer, 4–2 (26.49) Carl Virdung Borén (Oliver Pettersson, Victor Gabrielson), 5–2 (30.32) Erik Hammarström (John Halling, Philip Hamilton), 5–3 (33.43) Viggo Bratland (Isac Nojonen, Leon Johansen).

Tredje perioden: 5–4 (47.03) Leon Johansen (Alvin Stenbäcken), 5–5 (54.24) Erik Malmberg (Linus Ahlman), 6–5 (55.17) Carl Virdung Borén (Victor Holm, Philip Hamilton), 7–5 (59.51) Victor Holm (Erik Hammarström, Oliver Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 4-0-1

Alingsås: 1-0-4

Nästa match:

Alingsås: Järnbrotts HK, hemma, 25 februari 19.45