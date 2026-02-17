Hovås ryckte i sista perioden och vann mot Järnbrotts HK

Hovås vann borta mot Järnbrotts HK i U20 Div 1 A syd vår herr med 7–5. Matchen var helt jämn efter två perioder, 5–5, innan Hovås avgjorde i sista perioden.

I och med detta har Järnbrotts HK sex förluster i rad.

Rönnäng nästa för Hovås

Järnbrotts HK var starkast i första perioden som laget vann med 3–1.

I andra perioden var det i stället Hovås som hade greppet. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 5–5.

John Halling gav laget ledningen tidigt i tredje perioden på passning från Anton Axelsson och Lucas Forsmark. 3.23 in i tredje perioden fick Oliver Engström Malmer utdelning framspelad av Julian Björk och Victor Gabrielson och ökade ledningen. Därmed hade Hovås vänt matchen. 5–7-målet blev matchens sista.

Lucas Forsmark gjorde två mål för Hovås och spelade dessutom fram till ett mål.

Med två omgångar kvar är Järnbrotts HK sist i serien medan Hovås är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Järnbrotts HK och Hovås den här säsongen. Hovås HC vann de två första mötena. Järnbrotts HK vann senast lagen möttes.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter Järnbrotts HK Lerum i Vättlehallen 14.00. Hovås tar sig an Rönnäng hemma 14.30.

Järnbrotts HK–Hovås 5–7 (3–1, 2–4, 0–2)

U20 Div 1 A syd vår herr, Slottsskogens ishall

Första perioden: 1–0 (8.31) Melvin Lund (Filip Lindstrand-Ribberström, Lukas Edvardsson), 1–1 (11.28) Lucas Forsmark (Albin Blohm), 2–1 (12.32) Maximilian Krantz Högström (Oskar Johansson), 3–1 (14.00) Gustav Lööf (Johan Östberg, Elmer Vetter).

Andra perioden: 3–2 (22.31) Lucas Forsmark (John Halling), 4–2 (23.35) Oskar Johansson (Maximilian Krantz Högström, Charlie Möllberg), 5–2 (25.09) Melvin Lund (Filip Lindstrand-Ribberström, Jacob Brännström), 5–3 (29.18) Carl Virdung Borén (Philip Hamilton), 5–4 (33.59) Carl Virdung Borén, 5–5 (37.23) Oliver Pettersson.

Tredje perioden: 5–6 (40.25) John Halling (Anton Axelsson, Lucas Forsmark), 5–7 (43.23) Oliver Engström Malmer (Julian Björk, Victor Gabrielson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järnbrotts HK: 0-0-5

Hovås: 3-0-2

Nästa match:

Järnbrotts HK: Lerums BK, borta, 21 februari 14.00

Hovås: Rönnängs IK, hemma, 21 februari 14.30