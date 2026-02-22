Seger på straffar för Piteå Hockey U18 hemma mot Sundsvall Hockey U18

Piteå Hockey U18 vann med 4–3 efter straffar

Nils Johansson matchvinnare för Piteå Hockey U18

Sundsvall Hockey U18:s andra raka förlust

Det blev en riktigt tajt match när Piteå Hockey U18 tog emot Sundsvall Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Piteå Hockey U18 var starkast. Slutresultatet blev 4–3 (1–3, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0). Nils Johansson blev hjälte i straffläggningen.

– Bortsett från att vi missar markering i slottet i första perioden så är vi det bättre laget på isen. Vi får jaga i andra perioden och lyckas hämta ikapp tvåmålsunderläge. I tredje perioden skapar vi lägen för att avgöra matchen, men får inte in puckarna men vi lyckas vinna på straffar, kommenterade Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund.

Senast lagen möttes tog Sundsvall Hockey U18 en storseger med 6–1, men den här gången var det Piteå Hockey U18 som var starkare.

Piteå Hockey U18–Sundsvall Hockey U18 – mål för mål

Sundsvall Hockey U18 tog ledningen i första perioden genom Hugo Müller.

Piteå Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Leo Jonsson efter 10.34.

Sundsvall Hockey U18 gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Viggo Ahlqvist och Gustav Von Essen.

Efter 10.45 i andra perioden slog Ludvig Hansen till framspelad av Nils Johansson och Gustav Olsson och reducerade åt Piteå Hockey U18. Lukas Waaranperä gjorde dessutom 3–3 efter 15.42 på pass av Viggo Lagerbom.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Piteå Hockey U18:s Nils Johansson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa omgång har Piteå Hockey U18 SK Lejon U18 borta i Skellefteå Kraft Arena, onsdag 25 februari 19.15. Sundsvall Hockey U18 spelar hemma mot Vännäs U18 lördag 28 februari 14.30.

Piteå Hockey U18–Sundsvall Hockey U18 4–3 (1–3, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (7.15) Hugo Müller (Edvin Fahlen, Gustav Von Essen), 1–1 (10.34) Leo Jonsson (Ville Wimander, Olle Johansson Kempe), 1–2 (15.44) Viggo Ahlqvist (Lucas Filipp), 1–3 (16.29) Gustav Von Essen (Hampus Becker, Ronaldo Nordlander).

Andra perioden: 2–3 (30.45) Ludvig Hansen (Nils Johansson, Gustav Olsson), 3–3 (35.42) Lukas Waaranperä (Viggo Lagerbom).

Straffar: 4–3 (65.00) Nils Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå Hockey U18: 3-0-2

Sundsvall Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Piteå Hockey U18: SK Lejon, borta, 25 februari 19.15

Sundsvall Hockey U18: Vännäs HC, hemma, 28 februari 14.30