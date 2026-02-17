Hisingen säkrade seriesegern efter 5–2 mot Alingsås

Hisingen-seger med 5–2 mot Alingsås

Hisingens nionde seger på de senaste tio matcherna

Filip Gustavsson matchvinnare för Hisingen

Nu är det klart. Hisingen är seriesegrare i U20 Div 1 A syd vår herr. Det efter seger mot Alingsås borta i Nolhaga Ishall med 5–2 (1–0, 2–1, 2–1). I och med resultatet är Hisingen på tillräckligt avstånd till Lerum i tabellen och kan därför fira seriesegern. Alingsås ligger på femte plats i tabellen.

Efter segern står det klart att Hisingen efter en bra säsong i U20 Div 1 A syd vår herr är klart för kval.

Därmed har Hisingen sju raka segrar på bortaplan.

Varberg nästa för Hisingen

Arvid Blackås gav Hisingen ledningen efter nio minuter efter förarbete från Filip Gustavsson och Linus Lövgren.

Hisingen gjorde 0–2 genom Joakim Tornberg efter 24 sekunder i andra perioden.

Alingsås reducerade dock till 1–2 genom Viggo Bratland efter 5.52 av perioden.

Efter 13.40 gjorde Hisingen 1–3 genom Filip Gustavsson.

Efter 2.30 i tredje perioden ökade Hisingen på till 1–4 på nytt genom Filip Gustavsson.

Alingsås gjorde 2–4 genom Linus Ahlman tidigt i perioden av perioden.

Hisingen kunde dock avgöra till 2–5 med 40 sekunder kvar av matchen genom Joakim Tornberg.

Filip Gustavsson gjorde två mål för Hisingen och två assist och Igor Dashevskyi hade tre assists.

Alingsås har två vinster och tre förluster och 27–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hisingen har fyra vinster och en förlust och 23–13 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hisingen med 7–2.

Lördag 21 februari möter Alingsås Grästorp borta 14.00 och Hisingen möter Varberg hemma 14.30.

Alingsås–Hisingen 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

U20 Div 1 A syd vår herr, Nolhaga Ishall

Första perioden: 0–1 (9.23) Arvid Blackås (Filip Gustavsson, Linus Lövgren).

Andra perioden: 0–2 (20.24) Joakim Tornberg (Filip Gustavsson, Igor Dashevskyi), 1–2 (25.52) Viggo Bratland (Leon Johansen, Isac Nojonen), 1–3 (33.40) Filip Gustavsson (Noah Fredriksson, Igor Dashevskyi).

Tredje perioden: 1–4 (42.30) Filip Gustavsson (Theo Almqvist, Isak Krans), 2–4 (43.09) Linus Ahlman (Vilmer Lindström), 2–5 (59.20) Joakim Tornberg (Igor Dashevskyi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 2-0-3

Hisingen: 4-0-1

Nästa match:

Alingsås: Grästorps IK, borta, 21 februari 14.00

Hisingen: Varberg HK, hemma, 21 februari 14.30