Hezekielsson och Rannestam blev matchvinnare hemma mot Bodens HF U18

Sunderby SK U18 vann med 2–1 mot Bodens HF U18

Emil Hezekielsson matchvinnare för Sunderby SK U18

Tredje raka förlusten för Bodens HF U18

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Sunderby SK U18 som vann matchen hemma mot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr på tisdagen. 2–1 (0–0, 2–0, 0–1) slutade matchen.

Sunderby SK U18–Bodens HF U18 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

1.12 in i andra perioden spräckte Sunderby SK U18 nollan genom Elliot Rannestam efter förarbete från Alex Karlsson. Efter 10.29 i andra perioden slog Emil Hezekielsson till framspelad av Gabriel Hollberg och gjorde 2–0.

14.51 in i tredje perioden slog Felix Sammeli till på pass av Melvin Nyman och Benjamin Rönnqvist och reducerade. Men mer än så orkade Bodens HF U18 inte med.

Med fyra omgångar kvar är Sunderby SK U18 på sjätte plats i tabellen medan Bodens HF U18 är på fjärde plats. Bodens HF U18 var nia i tabellen för 24 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Bodens HF vunnit.

I nästa omgång har Sunderby SK U18 Clemensnäs HC U18 borta i Kopparhallen, lördag 28 februari 13.30. Bodens HF U18 spelar borta mot Kalix U18 onsdag 25 februari 19.30.

Sunderby SK U18–Bodens HF U18 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.12) Elliot Rannestam (Alex Karlsson), 2–0 (30.29) Emil Hezekielsson (Gabriel Hollberg).

Tredje perioden: 2–1 (54.51) Felix Sammeli (Melvin Nyman, Benjamin Rönnqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 2-0-3

Bodens HF U18: 2-0-3

Nästa match:

Sunderby SK U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 28 februari 13.30

Bodens HF U18: Kalix HC, borta, 25 februari 19.30