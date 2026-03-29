Hemmasegern mot Toronto förlänger sviten för St Louis

St Louis vann med 5–1 mot Toronto

St Louis fjärde seger på de senaste fem matcherna

Justin Holl matchvinnare för St Louis

Det går fortsatt bra för St Louis i NHL. På söndagen mötte laget Toronto på hemmaplan i Enterprise Center och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Toronto blev 5–1 (0–0, 2–0, 3–1).

San Jose nästa för St Louis

Första perioden blev mållös.

5.21 in i andra perioden spräckte St Louis nollan genom Jimmy Snuggerud på passning från Cam Fowler och Dylan Holloway. Efter 10.35 i andra perioden slog Justin Holl till på pass av Jordan Kyrou och Pavel Butjnevitj och gjorde 2–0.

Toronto reducerade dock till 2–1 genom Jake McCabe efter 5.07 av perioden.

St Louis stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–1 till 5–1. St Louis tog därmed en klar seger.

Lagens första möte för säsongen vann Toronto med 3–2 efter förlängning .

Nästa motstånd för St Louis är San Jose. Toronto tar sig an Anaheim Ducks borta. Båda matcherna spelas tisdag 31 mars 04.00.

St Louis–Toronto 5–1 (0–0, 2–0, 3–1)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 1–0 (25.21) Jimmy Snuggerud (Cam Fowler, Dylan Holloway), 2–0 (30.35) Justin Holl (Jordan Kyrou, Pavel Butjnevitj).

Tredje perioden: 2–1 (45.07) Jake McCabe (Dakota Joshua, Jacob Quillan), 3–1 (46.46) Pius Suter (Robert Thomas), 4–1 (49.10) Dylan Holloway (Jordan Kyrou, Jake Neighbours), 5–1 (58.24) Philip Broberg (Jake Neighbours, Robert Thomas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 4-1-0

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

St Louis: San Jose Sharks, borta, 31 mars 04.00

Toronto: Anaheim Ducks, borta, 31 mars 04.00