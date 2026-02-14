Vita Hästen J20:s fina svit håller i sig efter 4–0 mot Mölndal Hockey U20

Vita Hästen J20-seger med 4–0 mot Mölndal Hockey U20

Vita Hästen J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Tristan Johansen gjorde två mål för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 fortsätter starkt i U20 juniorettan syd herr. När laget mötte Mölndal Hockey U20 på hemmaplan i Himmelstalundshallen på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–0 (2–0, 2–0, 0–0). I och med detta har Vita Hästen J20 sju segrar i rad.

– Tre poäng in på kontot, kommenterade Vita Hästen J20:s lagledare Marie Vejkabo.

Emil Önander gjorde matchvinnande målet

Vita Hästen J20 tog ledningen efter 10.40 genom Emil Önander efter förarbete från Melvin Mörlin och Emil Aldén. Laget ökade ledningen till 2–0 efter 15.23 när Tristan Johansen slog till med assist av Melvin Mörlin.

Efter 10.08 i andra perioden slog Tristan Johansen till återigen på pass av Milliam Dahlgren och gjorde 3–0. Till slut kom också 4–0-målet genom Ville Emvall assisterad av Emil Önander efter 11.55.

Tredje perioden blev mållös och Vita Hästen J20 höll i sin 4–0-ledning och vann.

Det här betyder att Vita Hästen J20 ligger kvar på andra plats i tabellen och Mölndal Hockey U20 på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Vita Hästen med 8–3.

Vita Hästen J20 möter Västervik i nästa match borta tisdag 17 februari 19.00. Mölndal Hockey U20 möter samma dag Mariestad borta.

Vita Hästen J20–Mölndal Hockey U20 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)

U20 juniorettan syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (10.40) Emil Önander (Melvin Mörlin, Emil Aldén), 2–0 (15.23) Tristan Johansen (Melvin Mörlin).

Andra perioden: 3–0 (30.08) Tristan Johansen (Milliam Dahlgren), 4–0 (31.55) Ville Emvall (Emil Önander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 5-0-0

Mölndal Hockey U20: 3-0-2

Nästa match:

Vita Hästen J20: Västerviks IK, borta, 17 februari 19.00

Mölndal Hockey U20: Mariestads BoIS HC, borta, 17 februari 19.00