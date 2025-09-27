Hemmasegern mot Luleå förlänger sviten för Leksand

Seger för Leksand med 7–3 mot Luleå

Leksands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Måns Dufva tremålsskytt för Leksand

Leksand fortsätter starkt i U20 nationell norra. När laget mötte Luleå hemma i Clas Ohlson Foundation Arena på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 7–3 (1–0, 3–1, 3–2). I och med detta har Leksand fyra segrar i rad.

– Vi gör en en stabil insats. Vårt spel med puck gör att vi får kontroll på matchen och kan styra spelet därifrån. Många gör en bra match och går framåt i sin utveckling vilket man kan se i matcherna, kommenterade Leksands tränare Jörgen Bemström.

Leksand startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.18 slog Måns Dufva till på pass av August Lissel och Jonas Lagerberg-Hoen. Leksand stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–0 till 4–0 på bara 8.16.

Luleå reducerade dock till 4–1 genom Vilmer Tammilehto efter 13.54 av perioden. Leksand övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.28 genom August Lissel, och gick upp till 6–1 innan Luleå kom tillbaka och reducerade till 6–3.

Innan matchen var över hade Leksand gjort 7–3.

Jonas Lagerberg-Hoen gjorde två mål för Leksand och spelade dessutom fram till två mål, August Lissel stod för ett mål och tre assists och Måns Dufva gjorde tre mål och ett målgivande pass.

När lagen senast möttes blev det seger för Leksand med 3–2.

I nästa match, söndag 28 september, har Leksand Skellefteå AIK J20 hemma i Tegera Arena 11.00, medan Luleå spelar borta mot Mora 12.00.

Leksand–Luleå 7–3 (1–0, 3–1, 3–2)

U20 nationell norra, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (2.18) Måns Dufva (August Lissel, Jonas Lagerberg-Hoen).

Andra perioden: 2–0 (22.30) Måns Dufva (Adam Lorentzi, Adam Andersson), 3–0 (30.11) Kim Ojala (Adam Andersson), 4–0 (30.46) Måns Dufva (August Lissel, Rocky Langvardt), 4–1 (33.54) Vilmer Tammilehto (Anton Nilsson, Lo Axelsson).

Tredje perioden: 5–1 (40.28) August Lissel (Jonas Lagerberg-Hoen), 6–1 (51.30) Jonas Lagerberg-Hoen (August Lissel, Adam Lorentzi), 6–2 (55.03) Lukas Allström (Tatu Mettovaara, Anton Nilsson), 6–3 (56.29) Måns Josbrant (David Lövgren, Neo Hirsch), 7–3 (56.58) Jonas Lagerberg-Hoen (Alexander Proos, Måns Dufva).

Nästa match:

Leksand: Skellefteå, hemma, 28 september

Luleå: Mora, borta, 28 september