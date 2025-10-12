Hemmasegern mot IK Göta förlänger sviten för Tumba

Tumba-seger med 7–4 mot IK Göta

Tumbas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Theo Ivarsson matchvinnare för Tumba

Tumba fortsätter starkt i U18 allettan östra herr. När laget mötte IK Göta hemma i Ishuset på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 7–4 (2–2, 3–1, 2–1). I och med detta har Tumba fyra segrar i rad.

Wings Arlanda nästa för Tumba

Tumba tog ledningen i början av första perioden genom Yoshi Laurin.

IK Göta kvitterade till 1–1 genom Axel Rinman efter 5.58.

Efter 8.50 i matchen gjorde Tumba 2–1 genom Max Sandberg Gråhns.

IK Göta gjorde 2–2 genom Jasper Carlsson efter 13.16. I andra perioden var det Tumba som var vassast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 5–3.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–1 och matchen med 7–4.

Theo Ivarsson och Max Sandberg Gråhns gjorde två mål och två assist var för Tumba. IK Götas Oliwer Ekström hade tre assists och Axel Rinman gjorde två mål och en assist för IK Göta.

Lagen möts igen 23 november i HCL Tech Arena.

Tumba tar sig an Wings Arlanda i nästa match borta torsdag 16 oktober 19.55. IK Göta möter samma dag 20.00 Lidingö Vikings HC U18 hemma.

Tumba–IK Göta 7–4 (2–2, 3–1, 2–1)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Första perioden: 1–0 (5.40) Yoshi Laurin (Max Sandberg Gråhns), 1–1 (5.58) Axel Rinman (Nils Norling, Oliwer Ekström), 2–1 (8.50) Max Sandberg Gråhns (Cosmo Tiringer, Theo Ivarsson), 2–2 (13.16) Jasper Carlsson (Oliwer Ekström).

Andra perioden: 3–2 (21.51) Max Sandberg Gråhns (Yoshi Laurin, Liam Westergren), 4–2 (26.19) Theo Ivarsson (Alexander Roos, Max Sandberg Gråhns), 5–2 (34.28) Theo Ivarsson (Oliver Johansson, Mio Juhlin), 5–3 (37.25) Jasper Carlsson (Axel Rinman).

Tredje perioden: 5–4 (51.55) Axel Rinman (Oliwer Ekström, Nils Norling), 6–4 (52.51) Cosmo Tiringer (Theo Ivarsson, Laban Willhans), 7–4 (58.33) Liam Westergren (Yoshi Laurin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 4-0-1

IK Göta: 2-1-2

Nästa match:

Tumba: Wings HC Arlanda, borta, 16 oktober

IK Göta: Lidingö Vikings HC, hemma, 16 oktober