Hemmasegern mot Borlänge förlänger sviten för Grums

Grums vann med 4–2 mot Borlänge

Valter Kammarbo matchvinnare för Grums

Fjärde raka segern för Grums

Segertåget fortsätter för Grums. Mot Borlänge hemma i Billerudhallen på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (0–1, 2–0, 2–1) och har nu fyra segrar i rad i U18 regional väst fortsättning herr.

VIK Hockey U18 nästa för Grums

Borlänge tog ledningen efter fyra minuters spel genom Leo Höglund framspelad av Melvin Lantz. Därefter fixade Grums Jack Smedberg och Alfred Bäckman att laget vände underläge till ledning med 2–1. Grums gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Valter Kammarbo och Lukas Eckerwall. Det rycket avgjorde matchen.

Emil Hagberg reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Borlänge. Grums tog därmed en stabil seger.

För Grums gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Borlänge är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Grums IK med 4–0.

I nästa match möter Grums VIK Hockey U18 borta och Borlänge möter Lindlöven J18 hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 12.00.

Grums–Borlänge 4–2 (0–1, 2–0, 2–1)

U18 regional väst fortsättning herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (4.25) Leo Höglund (Melvin Lantz).

Andra perioden: 1–1 (26.24) Jack Smedberg (Viggo Rudehov-Hjalmarsson), 2–1 (35.27) Alfred Bäckman (Valter Kammarbo).

Tredje perioden: 3–1 (41.33) Valter Kammarbo (Lukas Eckerwall), 4–1 (46.08) Lukas Eckerwall (Lukas Owesten, Alfred Bäckman), 4–2 (54.52) Emil Hagberg (Teodor Macko, Loui Fröjd).

Nästa match:

Grums: VIK Västerås HK, borta, 9 november

Borlänge: Lindlövens IF, hemma, 9 november