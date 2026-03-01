Helsingborgs glädje – bröt förlustsviten

Helsingborg vann med 2–1 mot Tingsryd

Marius Decierdo matchvinnare för Helsingborg

Tredje förlusten i följd för Tingsryd

Det blev fyra raka förluster i U18 regional syd vår för Helsingborg. Men på söndagen borta mot Tingsryd kom trendbrottet. Matchen i Dackehallen slutade 1–2 (1–1, 0–0, 0–1).

Tingsryd–Helsingborg – mål för mål

Ludde Nielsen gjorde 1–0 till gästande Helsingborg efter 10.59 på passning från Wiggo Holm och Isac Smyth. Tingsryd kvitterade när Ville Clarberg hittade rätt efter pass från Valter Reuterdahl och Axel Mauldin efter 12.21.

Andra perioden blev mållös.

11.01 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Marius Decierdo framspelad av Jakob Haraldsson och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.

Tingsryd har två vinster och tre förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Helsingborg har en vinst och fyra förluster och 13–19 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Helsingborg med 3–2.

Nästa motstånd för Tingsryd är Mariestad. Helsingborg tar sig an Tranås J18 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 5 mars 19.15.

Tingsryd–Helsingborg 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)

U18 regional syd vår, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (10.59) Ludde Nielsen (Wiggo Holm, Isac Smyth), 1–1 (12.21) Ville Clarberg (Valter Reuterdahl, Axel Mauldin).

Tredje perioden: 1–2 (51.01) Marius Decierdo (Jakob Haraldsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 2-0-3

Helsingborg: 1-1-3

Nästa match:

Tingsryd: Mariestads BoIS HC, hemma, 5 mars 19.15

Helsingborg: Tranås AIF IF, hemma, 5 mars 19.15