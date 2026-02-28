Helsingborg vidare – avgjorde matchserien mot IF Troja-Ljungby

Helsingborg segrade – 4–2 mot IF Troja-Ljungby

Linus Leandersson tvåmålsskytt för Helsingborg

Andra raka segern för Helsingborg

Efter seger på hemmaplan med 4–2 (1–0, 0–2, 3–0) har Helsingborg nu avgjort matchserien mot IF Troja-Ljungby i U20 playoff till regional förkvalserie till kval till J20 nationell herr. Helsingborg vann totalt med 2-0 i matcher.

Linus Leandersson tvåmålsskytt för Helsingborg

Linus Leandersson gjorde 1–0 till Helsingborg efter 16.07 framspelad av Joel Mårtensson och Isac Smyth.

Efter 16.53 i andra perioden nätade Jacob Samuelsson på pass av Hugo Jansson och kvitterade för IF Troja-Ljungby. Jaidy Van Mourik gjorde dessutom 1–2 efter 19.23 framspelad av Paul Johannson.

Helsingborg vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i tredje perioden inom bara 5.08.

Helsingborg–IF Troja-Ljungby 4–2 (1–0, 0–2, 3–0)

U20 playoff till regional förkvalserie till kval till J20 nationell herr

Första perioden: 1–0 (16.07) Linus Leandersson (Joel Mårtensson, Isac Smyth).

Andra perioden: 1–1 (36.53) Jacob Samuelsson (Hugo Jansson), 1–2 (39.23) Jaidy Van Mourik (Paul Johannson).

Tredje perioden: 2–2 (41.57) Marius Decierdo (Erik Sjöström), 3–2 (44.01) Linus Leandersson (Joel Mårtensson, Felix Unger), 4–2 (47.05) Milton Hållström (Arvid Berlin, Conrad Svensson).