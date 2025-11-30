Helsingborg vann – vände tvåmålsunderläge mot Jonstorp

Helsingborg vann med 4–3 efter förlängning

Helsingborgs nionde seger på de senaste tio matcherna

William Holmberg avgjorde för Helsingborg

Det såg länge tungt ut för Helsingborg i matchen med Jonstorp i U18 division 1 syd C herr i Olympiarinken, eftersom Jonstorp som ledde med 3–1 med sju minuter kvar av matchen. Men Helsingborg vände och vann söndagens match med 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0) efter förlängning.

William Holmberg stod för Helsingborgs avgörande mål 4.25 in i förlängningen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Helsingborg.

Därmed har Helsingborg sju raka segrar på hemmaplan.

Mörrums GoIS J18 nästa för Helsingborg

Jonstorp startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 59 sekunder slog Jakob Johansson till efter pass från Eric Stjärnborg och Sam Holmberg.

Efter 4.27 i andra perioden slog Eric Stjärnborg till på pass av Alfred Hallenborg och gjorde 0–2.

I tredje perioden gick Jonstorp upp i en 3–1-ledning med 7.11 kvar att spela. Men Helsingborg vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde William Holmberg med 15.35 kvar att spela av matchen.

Stor matchhjälte för Helsingborg 4.25 in i förlängningen blev William Holmberg med det avgörande målet i förlängningen.

Helsingborgs Isak Paerremand hade fyra assists.

Det här var Helsingborgs andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Jonstorps tredje uddamålsförlust.

Med en omgång kvar är Helsingborg i serieledning medan Jonstorp är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Helsingborg HC Ungdom med 3–1.

Helsingborg möter Mörrums GoIS J18 i nästa match borta söndag 7 december 12.00. Jonstorp möter samma dag Limhamn hemma.

Helsingborg–Jonstorp 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0)

U18 division 1 syd C herr, Olympiarinken

Första perioden: 0–1 (0.59) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg, Sam Holmberg).

Andra perioden: 0–2 (24.27) Eric Stjärnborg (Alfred Hallenborg).

Tredje perioden: 1–2 (41.29) Erik Allard (Isak Paerremand), 1–3 (52.49) Filip Klang, 2–3 (55.52) Felix Data (Isak Paerremand, Noah Roos), 3–3 (56.55) Noah Roos (Isak Paerremand, Felix Data).

Förlängning: 4–3 (64.25) William Holmberg (Marius Decierdo, Isak Paerremand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 4-0-1

Jonstorp: 3-1-1

Nästa match:

Helsingborg: Mörrums GoIS IK, borta, 7 december

Jonstorp: Limhamn HK, hemma, 7 december