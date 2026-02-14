Helsingborg tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Helsingborg med 2–1 mot Karlskrona

Helsingborgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oscar Lingmerth avgjorde för Helsingborg

Helsingborg fortsätter att ha det lätt mot Karlskrona i U20 region syd topp 6. På lördagen vann Helsingborg på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) hemma i Olympiarinken. Det var Helsingborgs fjärde raka seger mot Karlskrona.

Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson:

– Vi visste redan innan match att vi kommer sluta på fjärdeplats och då få hemmafördel i kommande kvalspel. Åkte med lite folk på grund av sjukdomar och skador men killarna gör en bra match där vi ser saker i vårt spel vi börjat träna på inför fortsättningen. Bjuder på målen i vanlig ordning men det ska vi nu fila bort.

Segern var Helsingborgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Hanhals nästa för Helsingborg

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

16.20 in i andra perioden gjorde Helsingborg 1–0. Målskytt var Marius Decierdo på passning från Erik Allard och Eric Dunér.

7.27 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Oscar Lingmerth på pass av Milton Karlsson och Linus Leandersson och ökade ledningen. 13.45 in i perioden fick Filip Brander utdelning framspelad av Kevin Johansson och Gabriel Hedmark och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Karlskrona.

Med en omgång kvar är Helsingborg på tredje plats i tabellen medan Karlskrona är på fjärde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Helsingborg HC Ungdom vunnit.

I nästa match, lördag 21 februari möter Helsingborg Hanhals hemma i Olympiarinken 16.00 medan Karlskrona spelar borta mot Jonstorp 12.00.

Helsingborg–Karlskrona 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

U20 region syd topp 6, Olympiarinken

Andra perioden: 1–0 (36.20) Marius Decierdo (Erik Allard, Eric Dunér).

Tredje perioden: 2–0 (47.27) Oscar Lingmerth (Milton Karlsson, Linus Leandersson), 2–1 (53.45) Filip Brander (Kevin Johansson, Gabriel Hedmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 4-0-1

Karlskrona: 3-0-2

Nästa match:

Helsingborg: Hanhals IF, hemma, 21 februari 16.00

Karlskrona: Jonstorps IF IshF, borta, 21 februari 12.00