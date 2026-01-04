Helsingborg starkast – avgjorde i förlängningen mot Vita Hästen

Helsingborg segrade – 3–2 efter förlängning

Isak Paerremand gjorde två mål för Helsingborg

Adrian Sonesson avgjorde för Helsingborg

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Helsingborg avgöra den jämna matchen borta mot Vita Hästen i U18 regional syd vår. Slutresultatet blev 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1). Adrian Sonesson blev matchhjälte för Helsingborg med sitt mål blott 52 sekunder in i förlängningen.

Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg om matchen:

– En lärorik dag för oss som nykomlingar. Vi har fått lite svar på vad vi behöver jobba på. Men såklart väldigt kul att ta två pinnar med hem till Helsingborg.

Inför matchen hade Helsingborg fyra raka förluster mot just Vita Hästen.

Helsingborg hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Vita Hästen.

Isak Paerremand gjorde två mål för Helsingborg

Vita Hästen startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.32 slog Milliam Dahlgren till med assist av Ville Emvall och Kingston Mckenzie.

Efter 16.48 kvitterade Helsingborg genom Isak Paerremand efter förarbete från Marius Decierdo och Jakob Haraldsson.

Efter 18.18 i andra perioden slog Hugo Fälting till framspelad av Ville Emvall och Albert Stierndahl och gav Vita Hästen ledningen.

15.17 in i tredje perioden slog Isak Paerremand till återigen på pass av Marius Decierdo och Felix Data och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Helsingborg blev Adrian Sonesson som 52 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Isak Paerremand gjorde två mål för Helsingborg och spelade dessutom fram till ett mål.

Vita Hästen vann senast lagen möttes, 2015, med 5–1 i Himmelstalundshallen.

Lagen möts igen 8 februari i Olympiarinken.

På torsdag 8 januari 19.00 spelar Vita Hästen borta mot Troja-Ljungby U18 och Helsingborg hemma mot Oskarshamn.

Vita Hästen–Helsingborg 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1)

U18 regional syd vår, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (2.32) Milliam Dahlgren (Ville Emvall, Kingston Mckenzie), 1–1 (16.48) Isak Paerremand (Marius Decierdo, Jakob Haraldsson).

Andra perioden: 2–1 (38.18) Hugo Fälting (Ville Emvall, Albert Stierndahl).

Tredje perioden: 2–2 (55.17) Isak Paerremand (Marius Decierdo, Felix Data).

Förlängning: 2–3 (60.52) Adrian Sonesson (Isak Paerremand).

Nästa match:

Vita Hästen: IF Troja-Ljungby, borta, 8 januari 19.00

Helsingborg: IK Oskarshamn, hemma, 8 januari 19.00