Helsingborg nollade Troja-Ljungby U18 – vann med 3–0
- Helsingborg vann med 3–0 mot Troja-Ljungby U18
- Marius Decierdo matchvinnare för Helsingborg
- Troja-Ljungby U18:s andra raka förlust
Helsingborg höll nollan och vann på bortaplan mot Troja-Ljungby U18 i U18 regional syd vår. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).
Troja-Ljungby U18–Helsingborg – mål för mål
Helsingborg tog ledningen efter 9.48 genom Marius Decierdo med assist av Isak Paerremand.
Efter 11.26 i andra perioden nätade Isak Paerremand framspelad av William Holmberg och gjorde 0–2.
Adrian Sonesson gjorde också 0–3 assisterad av Isac Smyth efter 3.31 i tredje perioden.
Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Olympiarinken.
Troja-Ljungby U18 tar sig an Mariestad i nästa match borta torsdag 15 januari 19.00. Helsingborg möter samma dag 19.15 Borås hemma.
Troja-Ljungby U18–Helsingborg 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)
U18 regional syd vår, SP Arena
Första perioden: 0–1 (9.48) Marius Decierdo (Isak Paerremand).
Andra perioden: 0–2 (31.26) Isak Paerremand (William Holmberg).
Tredje perioden: 0–3 (43.31) Adrian Sonesson (Isac Smyth).
Nästa match:
Troja-Ljungby U18: Mariestads BoIS HC, borta, 15 januari 19.00
Helsingborg: Borås HC, hemma, 15 januari 19.15
