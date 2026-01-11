Helsingborg nollade Troja-Ljungby U18 – vann med 3–0

Helsingborg vann med 3–0 mot Troja-Ljungby U18

Marius Decierdo matchvinnare för Helsingborg

Troja-Ljungby U18:s andra raka förlust

Helsingborg höll nollan och vann på bortaplan mot Troja-Ljungby U18 i U18 regional syd vår. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Troja-Ljungby U18–Helsingborg – mål för mål

Helsingborg tog ledningen efter 9.48 genom Marius Decierdo med assist av Isak Paerremand.

Efter 11.26 i andra perioden nätade Isak Paerremand framspelad av William Holmberg och gjorde 0–2.

Adrian Sonesson gjorde också 0–3 assisterad av Isac Smyth efter 3.31 i tredje perioden.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Olympiarinken.

Troja-Ljungby U18 tar sig an Mariestad i nästa match borta torsdag 15 januari 19.00. Helsingborg möter samma dag 19.15 Borås hemma.

Troja-Ljungby U18–Helsingborg 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

U18 regional syd vår, SP Arena

Första perioden: 0–1 (9.48) Marius Decierdo (Isak Paerremand).

Andra perioden: 0–2 (31.26) Isak Paerremand (William Holmberg).

Tredje perioden: 0–3 (43.31) Adrian Sonesson (Isac Smyth).

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Mariestads BoIS HC, borta, 15 januari 19.00

Helsingborg: Borås HC, hemma, 15 januari 19.15