Helsingborg har fem raka segrar – vann mot Alvesta med 7–0

Helsingborg segrade – 7–0 mot Alvesta

Helsingborgs femte seger på de senaste fem matcherna

Zacharias Madsen gjorde två mål för Helsingborg

Helsingborg är i bra form just nu. På torsdagen kom seger nummer fem i rad, efter 7–0 (3–0, 0–0, 4–0) hemma mot Alvesta. Det innebär också att Alvesta har fyra raka förluster i U18 division 1 syd C herr.

Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg kommenterade matchen:

– Skön seger. Vi steppar upp en nivå till idag känns det som. Nu blickar vi framåt mot söndagens drabbning.

Felix Data bakom Helsingborgs seger

Helsingborg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Helsingborg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Zacharias Madsen, som gjorde två mål, Marius Decierdo och Isak Paerremand.

Alvesta har startat svagt och har bara två poäng efter fem spelade matcher. Helsingborg har 14 poäng.

Lagen möts på nytt i Virdavallens Ishall den 27 november.

Söndag 26 oktober möter Helsingborg Jonstorp borta 12.00 och Alvesta möter Nybro Vikings hemma 14.15.

Helsingborg–Alvesta 7–0 (3–0, 0–0, 4–0)

U18 division 1 syd C herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (2.07) Felix Data (Wilmer Nennebrandt, Adrian Sonesson), 2–0 (15.51) Noah Roos (Felix Data, Isak Paerremand), 3–0 (19.39) Ludde Nielsen.

Tredje perioden: 4–0 (40.49) Marius Decierdo (Wiggo Holm), 5–0 (47.27) Zacharias Madsen (Felix Holgersson), 6–0 (51.52) Isak Paerremand (Wiggo Holm), 7–0 (59.18) Zacharias Madsen (Rasmus Pilebo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 5-0-0

Alvesta: 1-0-4

Nästa match:

Helsingborg: Jonstorps IF IshF, borta, 26 oktober

Alvesta: Nybro Vikings IF, hemma, 26 oktober