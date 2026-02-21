Helsingborg fortsätter segersviten mot Hanhals

Helsingborg vann med 5–2 mot Hanhals

Helsingborgs femte seger på de senaste sex matcherna

Conrad Svensson avgjorde för Helsingborg

Hanhals har varit lite av ett drömmotstånd för Helsingborg. På lördagen tog Helsingborg ännu en seger hemma mot Hanhals. Matchen i U20 region syd topp 6 slutade 5–2 (0–0, 2–0, 3–2). Det var Helsingborgs fjärde raka seger mot just Hanhals.

Segern var Helsingborgs femte på de senaste sex matcherna.

Helsingborg–Hanhals – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

11.53 in i andra perioden gjorde Helsingborg 1–0. Målskytt var Linus Leandersson framspelad av Lukas Rooth. Efter 19.35 i andra perioden slog Joel Mårtensson till på pass av Viktor Hylén och gjorde 2–0.

Helsingborg dominerade i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 5–2.

Det här betyder att Helsingborg slutar på tredje plats och Hanhals på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Helsingborg HC Ungdom vunnit.

Helsingborg–Hanhals 5–2 (0–0, 2–0, 3–2)

U20 region syd topp 6, Olympiarinken

Andra perioden: 1–0 (31.53) Linus Leandersson (Lukas Rooth), 2–0 (39.35) Joel Mårtensson (Viktor Hylén).

Tredje perioden: 2–1 (42.44) Johan Henriksson (Theodor Olsson), 3–1 (48.04) Conrad Svensson, 4–1 (51.13) Milton Karlsson (Milton Hållström, Erik Sjöström), 4–2 (58.42) Hugo Flink (Hugo Samuelsson), 5–2 (59.37) Milton Hållström (Erik Sjöström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 4-0-1

Hanhals: 1-0-4