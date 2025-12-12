Helmer Styf gjorde två mål när Vita Hästen vann mot Dalen

Vita Hästen segrade – 6–2 mot Dalen

Vita Hästens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vita Hästens Helmer Styf tvåmålsskytt

Det blev Vita Hästen som vann matchen hemma mot Dalen i hockeyettan södra på fredagen. 6–2 (2–0, 2–0, 2–2) slutade matchen.

Segern var Vita Hästens fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Dalen nu har fyra förluster i rad.

Helmer Styf tvåmålsskytt för Vita Hästen

Casper Östberg gjorde 1–0 till Vita Hästen efter 13.09 framspelad av Colin Smith.

2–0 kom efter 17.55 genom Emil Öhrwall efter förarbete från Adam Aunes Johansson och Helmer Styf.

Efter 1.47 i andra perioden nätade Helmer Styf framspelad av Leon Matthiasson och Adam Aunes Johansson och gjorde 3–0.

Alexander Lundman gjorde dessutom 4–0 efter 18.46 på pass av Colin Smith och Casper Östberg.

Efter 4.44 i tredje perioden ökade Vita Hästen på till 5–0 genom Christian Axelsson.

Dalen reducerade dock till både 5–1 och 5–2 genom Victor Westh och Joakim Stjern Svensson i tredje perioden.

Vita Hästen kunde dock avgöra till 6–2 med 3.41 kvar av matchen genom Helmer Styf.

Vita Hästens Helmer Styf stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Vita Hästen är kvar på andra plats och Dalen stannar på tolfte plats, i serien.

Lagen möts igen 28 januari i Husqvarna Garden.

Söndag 14 december 16.00 spelar Vita Hästen borta mot Mariestad. Dalen möter Tyringe hemma i Smedjehov onsdag 17 december 19.00.

Vita Hästen–Dalen 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (13.09) Casper Östberg (Colin Smith), 2–0 (17.55) Emil Öhrwall (Adam Aunes Johansson, Helmer Styf).

Andra perioden: 3–0 (21.47) Helmer Styf (Leon Matthiasson, Adam Aunes Johansson), 4–0 (38.46) Alexander Lundman (Colin Smith, Casper Östberg).

Tredje perioden: 5–0 (44.44) Christian Axelsson, 5–1 (47.14) Victor Westh (Nils Juntorp, Sebastian Ehrenflod), 5–2 (53.33) Joakim Stjern Svensson (Erik Olhans-Lind, Oscar Pöyliö), 6–2 (56.19) Helmer Styf (Emil Öhrwall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-1-0

Dalen: 1-0-4

Nästa match:

Vita Hästen: Mariestad BoIS HC, borta, 14 december 16.00

Dalen: Tyringe SoSS, hemma, 17 december 19.00