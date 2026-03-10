Hedqvist och Tardif klev fram borta mot LHC
Följ HockeySverige på
Google news
Luleå vann en målmässigt borta mot LHC i SHL på tisdagen. 1–2 (0–0, 1–2, 0–0) slutade matchen.
Rögle nästa för Luleå
Den första perioden slutade 0–0.
Efter 15.49 i andra perioden gjorde LHC 1–0 genom Jakub Vrana.
Isac Hedqvist och Ben Tardif gjorde att Luleå vände till underläget till ledning med 1–2.
Tredje perioden blev även den mållös och Luleå höll i sin 2–1-ledning och vann.
LHC har tre vinster och två förluster och 16–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har två vinster och tre förluster och 11–12 i målskillnad.
Med två omgångar kvar är LHC på tolfte plats i tabellen medan Luleå är på sjätte plats.
Nästa motstånd för LHC är Skellefteå AIK. Luleå tar sig an Rögle hemma. Båda matcherna spelas torsdag 12 mars 19.00.
LHC–Luleå 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)
SHL, Saab Arena
Andra perioden: 1–0 (35.49) Jakub Vrana (Oscar Fantenberg), 1–1 (36.38) Isac Hedqvist (Oskari Laaksonen), 1–2 (38.26) Ben Tardif.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
LHC: 3-0-2
Luleå: 2-1-2
Nästa match:
LHC: Skellefteå AIK, borta, 12 mars 19.00
Luleå: Rögle BK, hemma, 12 mars 19.00
Den här artikeln handlar om: