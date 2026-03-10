Hedqvist och Tardif klev fram borta mot LHC

Luleå-seger med 2–1 mot LHC

Ben Tardif matchvinnare för Luleå

21:a segern för Luleå

Luleå vann en målmässigt borta mot LHC i SHL på tisdagen. 1–2 (0–0, 1–2, 0–0) slutade matchen.

Rögle nästa för Luleå

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 15.49 i andra perioden gjorde LHC 1–0 genom Jakub Vrana.

Isac Hedqvist och Ben Tardif gjorde att Luleå vände till underläget till ledning med 1–2.

Tredje perioden blev även den mållös och Luleå höll i sin 2–1-ledning och vann.

LHC har tre vinster och två förluster och 16–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har två vinster och tre förluster och 11–12 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är LHC på tolfte plats i tabellen medan Luleå är på sjätte plats.

Nästa motstånd för LHC är Skellefteå AIK. Luleå tar sig an Rögle hemma. Båda matcherna spelas torsdag 12 mars 19.00.

LHC–Luleå 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

SHL, Saab Arena

Andra perioden: 1–0 (35.49) Jakub Vrana (Oscar Fantenberg), 1–1 (36.38) Isac Hedqvist (Oskari Laaksonen), 1–2 (38.26) Ben Tardif.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 3-0-2

Luleå: 2-1-2

Nästa match:

LHC: Skellefteå AIK, borta, 12 mars 19.00

Luleå: Rögle BK, hemma, 12 mars 19.00