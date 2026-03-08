Hattrick av Valter Johansson när IFK Arboga J18 slog Kils AIK J18

IFK Arboga J18 segrade – 6–2 mot Kils AIK J18

IFK Arboga J18:s Valter Johansson tremålsskytt

Hugo Erlandsson avgjorde för IFK Arboga J18

Valter Johansson stod för ett hattrick när IFK Arboga J18 besegrade Kils AIK J18 på bortaplan i U18 regional väst fortsättning vår herr med 6–2 (2–0, 2–1, 2–1).

– Vi är bättre än Kils och vinner helt rättvist. Även roligt att Valter Johansson hittade målformen precis som han brukar göra i u16, tyckte IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson.

Valter Johansson med tre mål för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 tog ledningen efter fem minuters spel genom Valter Johansson framspelad av Viggo Garman och Noel Danielsson. 0–2 kom efter 14.38 på nytt genom Valter Johansson efter förarbete av Vilmer Sandström.

IFK Arboga J18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Hugo Erlandsson och Hugo Rosenstam.

Kils AIK J18 reducerade dock till 1–4 genom Sigge Kresnik Wiman efter 8.46 av perioden.

Efter 4.04 i tredje perioden ökade IFK Arboga J18 på till 1–5 på nytt genom Valter Johansson.

Kils AIK J18 gjorde 2–5 genom Filip Adolfsson efter 10.45 av perioden.

IFK Arboga J18 kunde dock avgöra till 2–6 med 4.40 kvar av matchen genom Vilmer Sandström.

Valter Johansson gjorde tre mål för IFK Arboga J18.

Lagens första möte för säsongen vann Arboga med 6–2.

Kils AIK J18–IFK Arboga J18 2–6 (0–2, 1–2, 1–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (5.12) Valter Johansson (Viggo Garman, Noel Danielsson), 0–2 (14.38) Valter Johansson (Vilmer Sandström).

Andra perioden: 0–3 (23.13) Hugo Erlandsson (Edwin Kvist, Castor Wernersson), 0–4 (27.14) Hugo Rosenstam, 1–4 (28.46) Sigge Kresnik Wiman.

Tredje perioden: 1–5 (44.04) Valter Johansson (Viggo Garman, Noel Danielsson), 2–5 (50.45) Filip Adolfsson (Lucas Arwengrim), 2–6 (55.20) Vilmer Sandström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 1-0-4

IFK Arboga J18: 1-0-4