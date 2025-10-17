Hattrick av Sebastian Lillsund när Vita Hästen slog Tingsryd

Vita Hästen vann med 5–4 mot Tingsryd

Vita Hästens femte seger på de senaste sex matcherna

Vita Hästens avgörande efter 59.20.

Sebastian Lillsund stod för ett hattrick när Vita Hästen besegrade Tingsryd på bortaplan i hockeyettan södra med 5–4 (1–1, 1–2, 3–1).

Andraplacerade Vita Hästen tog sin femte seger i rad i serien medan Tingsryd efter tre raka segrar nu förlorade.

Emil Öhrwall gjorde avgörande målet

Första perioden var jämn. Tingsryd inledde bäst och tog ledningen genom Isac Nielsen efter 7.55, men Vita Hästen kvitterade genom Adam Aunes Johansson i slutet av perioden. Vita Hästen gjorde 1–2 genom Sebastian Lillsund efter 2.15 i andra perioden.

Eric Nordmark och Valdemar Vesterlund såg till att Tingsryd vände till ledning med 3–2. Vita Hästen vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5 i tredje perioden. Öhrwalls 3–5-mål kom med drygt tre minuter kvar av matchen.

Hannes Johansson reducerade dock för Tingsryd med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Vita Hästens Alexander Lundman hade tre assists och Sebastian Lillsund gjorde tre mål. Valdemar Vesterlund stod för tre poäng, varav ett mål för Tingsryd.

Det här var Vita Hästens andra uddamålsseger.

Tingsryd ligger på tionde plats i serien efter matchen.

Den 20 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Himmelstalundshallen.

Nästa motstånd för Tingsryd är Västervik. Vita Hästen tar sig an Grums hemma. Båda matcherna spelas fredag 24 oktober 19.00.

Tingsryd–Vita Hästen 4–5 (1–1, 2–1, 1–3)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (7.55) Isac Nielsen (Adam Persson, Valdemar Vesterlund), 1–1 (19.03) Adam Aunes Johansson (Hugo Styf, Helmer Styf).

Andra perioden: 1–2 (22.15) Sebastian Lillsund (Christian Axelsson, Alexander Lundman), 2–2 (29.49) Eric Nordmark (Theo Angesved, Adam Bäckstrand), 3–2 (38.03) Valdemar Vesterlund (Hannes Johansson, William Fransson).

Tredje perioden: 3–3 (46.42) Sebastian Lillsund (Alexander Lundman, Alexander Fredriksson), 3–4 (53.34) Sebastian Lillsund (Alexander Lundman, Christian Axelsson), 3–5 (56.41) Emil Öhrwall (Hugo Styf, Philip Alftberg), 4–5 (59.20) Hannes Johansson (Valdemar Vesterlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 3-0-2

Vita Hästen: 5-0-0

Nästa match:

Tingsryd: Västerviks IK, borta, 24 oktober

Vita Hästen: Grums IK Hockey, hemma, 24 oktober