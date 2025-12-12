Hattrick av Scott Pooley när AIK slog Oskarshamn

Seger för AIK med 5–2 mot Oskarshamn

AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Scott Pooley gjorde tre mål för AIK

Scott Pooley stod för ett hattrick när AIK besegrade Oskarshamn på bortaplan i hockeyallsvenskan med 5–2 (2–0, 2–1, 1–1).

När AIK och Oskarshamn senast gjorde upp var Oskarshamn klart bättre och vann med hela 8–3. Nu kom alltså revanschen för AIK.

Segern var AIK:s femte på de senaste sex matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

AIK:s Scott Pooley tremålsskytt

AIK tog ledningen efter 8.46 genom Scott Pooley på straff.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter 14.28 när Alfred Barklund fick träff framspelad av Simon Åkerström och Borna Kopac.

AIK gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Scott Pooley och Jesper Emanuelsson.

Oskarshamn reducerade dock till 1–4 genom Teemu Olavi Lepaus med 1.41 kvar att spela av perioden.

Efter 5.13 i tredje perioden reducerade Oskarshamns Joni Ikonen på nytt framspelad av Teemu Olavi Lepaus och Herman Träff.

AIK punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.12 kvar att spela återigen genom Scott Pooley.

Scott Pooley gjorde tre mål för AIK.

Resultatet innebär att Oskarshamn ligger kvar på sjätte plats och AIK på femte plats i tabellen.

På onsdag 17 december 19.00 spelar Oskarshamn borta mot Östersunds IK och AIK borta mot Almtuna.

Oskarshamn–AIK 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (8.46) Scott Pooley, 0–2 (14.28) Alfred Barklund (Simon Åkerström, Borna Kopac).

Andra perioden: 0–3 (35.37) Scott Pooley, 0–4 (37.14) Jesper Emanuelsson (Oskar Magnusson), 1–4 (38.19) Teemu Olavi Lepaus.

Tredje perioden: 2–4 (45.13) Joni Ikonen (Teemu Olavi Lepaus, Herman Träff), 2–5 (58.48) Scott Pooley.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 0-1-4

AIK: 4-0-1

Nästa match:

Oskarshamn: Östersunds IK, borta, 17 december 19.00

AIK: Almtuna IS, borta, 17 december 19.00