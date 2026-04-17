Hattrick av Robert Thomas när St Louis slog Utah Mammoth

Seger för St Louis med 5–3 mot Utah Mammoth

St Louis fjärde seger på de senaste fem matcherna

Robert Thomas gjorde tre mål för St Louis

Robert Thomas stod för ett hattrick när St Louis besegrade Utah Mammoth på bortaplan i NHL med 5–3 (1–1, 2–2, 2–0).

Segern var St Louis fjärde på de senaste fem matcherna.

Logan Mailloux gjorde avgörande målet

Gästerna St Louis startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.45 slog Pavel Butjnevitj till på passning från Jordan Kyrou och Pius Suter. 1–1 kom efter 16.55 genom Michael Carcone efter pass från John-Jason Peterka och John Marino.

Efter 45 sekunder i andra perioden gjorde Utah Mammoth 2–1 genom Lawson Crouse på pass av Mackenzie Weegar och Clayton Keller.

Robert Thomas såg till att St Louis vände till ledning med 2–3 med två raka mål.

Utah Mammoth kvitterade till 3–3 genom Kailer Yamamoto framspelad av Mackenzie Weegar och Clayton Keller.

17.03 in i tredje perioden nätade St Louis Logan Mailloux och gav laget ledningen. Robert Thomas stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 38 sekunder kvar att spela med assist av Jimmy Snuggerud och Philip Broberg. 3–5-målet blev matchens sista.

Det här var fjärde mötet mellan Utah Mammoth och St Louis den här säsongen. Utah Mammoth har tagit två segrar före den här matchen. St Louis Blues vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Utah Mammoth–St Louis 3–5 (1–1, 2–2, 0–2)

NHL, Delta Center

Första perioden: 0–1 (3.45) Pavel Butjnevitj (Jordan Kyrou, Pius Suter), 1–1 (16.55) Michael Carcone (John-Jason Peterka, John Marino).

Andra perioden: 2–1 (20.45) Lawson Crouse (Mackenzie Weegar, Clayton Keller), 2–2 (28.14) Robert Thomas (Dylan Holloway), 2–3 (31.07) Robert Thomas (Cam Fowler, Dylan Holloway), 3–3 (38.52) Kailer Yamamoto (Mackenzie Weegar, Clayton Keller).

Tredje perioden: 3–4 (57.03) Logan Mailloux, 3–5 (59.22) Robert Thomas (Jimmy Snuggerud, Philip Broberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-0-3

St Louis: 4-0-1