Hattrick av Oscar Holmertz när Linköping slog Växjö

Linköping segrade – 5–4 mot Växjö

Linköpings Oscar Holmertz tremålsskytt

Douglas Paul avgjorde för Linköping

Oscar Holmertz stod för ett hattrick när Linköping besegrade Växjö på hemmaplan i U18 regional syd topp 6 herr med 5–4 (2–0, 2–3, 1–1).

Linköping har startat med två raka segrar, efter 3–2 mot Malmö i premiären.

Oscar Holmertz med tre mål för Linköping

Linköping tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter. I andra perioden var det i stället Växjö som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Efter 3.11 i tredje perioden gjorde Linköping 5–3 genom Douglas Paul.

William Lind reducerade förvisso men närmare än 5–4 kom inte Växjö.

Växjös Olle Ågren stod för tre poäng, varav ett mål. Oscar Holmertz gjorde tre mål för Linköping och Douglas Paul gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Linköpings andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Växjös andra uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Växjö Lakers HC med 5–2.

Söndag 2 november möter Linköping Rögle borta 14.30 och Växjö möter Frölunda hemma 14.00.

Linköping–Växjö 5–4 (2–0, 2–3, 1–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (11.51) Benjamin Jismyr (Edwin Lundqvist, Vaclav Nedorost), 2–0 (17.18) Oscar Holmertz (Gustav Bernhardsson, Douglas Paul).

Andra perioden: 2–1 (27.03) William Landström (Olle Ågren), 2–2 (30.08) William Landström (Olle Ågren), 3–2 (38.05) Oscar Holmertz (Douglas Paul, Ture Holmér), 3–3 (38.47) Olle Ågren (William Lind, Yelverton Lindberg Steén), 4–3 (39.53) Oscar Holmertz (Ture Holmér).

Tredje perioden: 5–3 (43.11) Douglas Paul (Oscar Helmfrid), 5–4 (51.46) William Lind.

Nästa match:

Linköping: Rögle BK, borta, 2 november

Växjö: Frölunda, hemma, 2 november