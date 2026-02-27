Hattrick av Levis Malm när Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF slog Hällefors IK/Nora HC

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann med 6–5 efter förlängning

Levis Malm med tre mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Charlie Dafgård Larsson matchvinnare för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Levis Malm stod för ett hattrick när Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF besegrade Hällefors IK/Nora HC på bortaplan i U18 division 1 västra C vår med 6–5 (3–1, 1–3, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Charlie Dafgård Larsson blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 2.03 in i förlängningen.

Levis Malm med tre mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

I första perioden var det Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF som dominerade. Laget vann perioden med 3–1.

I andra perioden var det i stället Hällefors IK/Nora HC som hade greppet. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

7.42 in i tredje perioden slog Douglas Trostek till på pass av Vilgot Öfverström och gav laget ledningen. 17.15 in i perioden satte Oliver Bystedt Bark pucken framspelad av Milo Berglund Länk och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.03 innan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF avgjorde till 6–5. Matchvinnare för bortalaget blev Charlie Dafgård Larsson, på pass av Elliot Krantz.

Charlie Dafgård Larsson gjorde ett mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF och spelade fram till två mål och Levis Malm gjorde tre mål. Martin Thiery Wase gjorde tre mål för Hällefors IK/Nora HC och Milo Berglund Länk hade tre assists.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vunnit.

Söndag 1 mars möter Hällefors IK/Nora HC Köping IF 2 hemma 17.00 och Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF möter Kumla Hockey J18 hemma 12.30.

Hällefors IK/Nora HC–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 5–6 (1–3, 3–1, 1–1, 0–1)

U18 division 1 västra C vår, MerEl Arena

Första perioden: 0–1 (7.15) Wille Lundström (Alve Malmkvist, Ville Pettersson), 0–2 (10.15) Levis Malm (Alvin Carlberg, Theodor Öfverström), 0–3 (18.38) Levis Malm (Theodor Öfverström, Charlie Dafgård Larsson), 1–3 (18.49) Martin Thiery Wase.

Andra perioden: 2–3 (25.45) Martin Thiery Wase (Milo Berglund Länk, Oliver Bystedt Bark), 2–4 (32.42) Levis Malm (Charlie Dafgård Larsson), 3–4 (33.10) Martin Thiery Wase (Milo Berglund Länk, Victor Östlund), 4–4 (38.03) Hugo Sundberg Radziejewski (Linus Jansson Viklund, Wille Hiden).

Tredje perioden: 4–5 (47.42) Douglas Trostek (Vilgot Öfverström), 5–5 (57.15) Oliver Bystedt Bark (Milo Berglund Länk).

Förlängning: 5–6 (62.03) Charlie Dafgård Larsson (Elliot Krantz).

Nästa match:

Hällefors IK/Nora HC: Köping IF:2, hemma, 1 mars 17.00

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Kumla Hockey, hemma, 1 mars 12.30