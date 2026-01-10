Hattrick av Jere Innala när Frölunda slog Leksand

Seger för Frölunda med 6–4 mot Leksand

Frölundas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Frölundas Jere Innala tremålsskytt

Jere Innala stod för ett hattrick när Frölunda besegrade Leksand på hemmaplan i SHL med 6–4 (1–1, 3–3, 2–0).

Segern var Frölundas åttonde på de senaste tio matcherna.

Frölunda tog ledningen efter 14.38 genom Theodor Niederbach på pass av Tom Nilsson och Filip Cederqvist. Leksand kvitterade genom Gabriel Fortier efter förarbete från Jon Knuts och Matt Caito efter 15.41.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 4–4 efter två perioders spel.

12.22 in i tredje perioden nätade Frölundas Jere Innala på nytt på pass av Isac Heens och Arttu Ruotsalainen och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 6–4-mål med 26 sekunder kvar att spela genom Max Lindholm framspelad av Max Friberg och Nicklas Lasu. Det fastställde slutresultatet till 6–4.

Frölundas Jere Innala gjorde tre mål och Linus Weissbach gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Frölunda möter Timrå IK i nästa match borta torsdag 15 januari 19.00. Leksand möter samma dag Brynäs hemma.

Frölunda–Leksand 6–4 (1–1, 3–3, 2–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (14.38) Theodor Niederbach (Tom Nilsson, Filip Cederqvist), 1–1 (15.41) Gabriel Fortier (Jon Knuts, Matt Caito).

Andra perioden: 2–1 (21.14) Linus Weissbach (Tom Nilsson, Linus Högberg), 2–2 (25.22) Jon Knuts (Matt Caito, Wiktor Nilsson), 2–3 (26.39) Oskar Lang (Lukas Vejdemo, Max Veronneau), 3–3 (29.15) Jere Innala (Linus Weissbach, Henrik Tömmernes), 4–3 (31.20) Jere Innala (Linus Weissbach, Henrik Tömmernes), 4–4 (34.50) Andro Kaderli (Anton Johansson, Peter Cehlarik).

Tredje perioden: 5–4 (52.22) Jere Innala (Isac Heens, Arttu Ruotsalainen), 6–4 (59.34) Max Lindholm (Max Friberg, Nicklas Lasu).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-0-2

Leksand: 2-1-2

Nästa match:

Frölunda: Timrå IK, borta, 15 januari 19.00

Leksand: Brynäs IF, hemma, 15 januari 19.00