Hattrick av Benjamin Herrmann när Lidingö Vikings HC slog Väsby

Lidingö Vikings HC-seger med 5–1 mot Väsby

Benjamin Herrmann gjorde tre mål för Lidingö Vikings HC

Ludvig Malmström matchvinnare för Lidingö Vikings HC

Benjamin Herrmann stod för ett hattrick när Lidingö Vikings HC besegrade Väsby på hemmaplan i U18 allettan östra fortsättningsserie med 5–1 (0–1, 2–0, 3–0).

Benjamin Herrmann med tre mål för Lidingö Vikings HC

Väsby tog ledningen efter tolv minuter genom Philip Israelsson med assist av William Klintefalk.

Efter 12.56 i andra perioden nätade Benjamin Herrmann på pass av Aleksis Frelihs och kvitterade för Lidingö Vikings HC.

Ludvig Malmström gjorde dessutom 2–1 efter 20.00 framspelad av Gabriel Höög Hallén och Aleksis Frelihs.

Även i tredje perioden var Lidingö Vikings HC starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Benjamin Herrmann och ett mål av William Otterud och avgjorde matchen.

Lidingö Vikings HC:s Benjamin Herrmann gjorde tre mål och Aleksis Frelihs hade tre assists.

Lagen möts igen 8 februari i Vilundaparkens Ishall.

I nästa match, torsdag 8 januari möter Lidingö Vikings HC Vallentuna borta i Vallentuna Ishall 19.40 medan Väsby spelar hemma mot Järna 19.55.

Lidingö Vikings HC–Väsby 5–1 (0–1, 2–0, 3–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Exakt Annex

Första perioden: 0–1 (12.26) Philip Israelsson (William Klintefalk).

Andra perioden: 1–1 (32.56) Benjamin Herrmann (Aleksis Frelihs), 2–1 (40.00) Ludvig Malmström (Gabriel Höög Hallén, Aleksis Frelihs).

Tredje perioden: 3–1 (41.36) Benjamin Herrmann (Jan Bajnar, Gabriel Höög Hallén), 4–1 (46.50) Benjamin Herrmann (William Otterud), 5–1 (55.05) William Otterud (Aleksis Frelihs).

Nästa match:

Lidingö Vikings HC: Vallentuna Hockey, borta, 8 januari 19.40

Väsby: Järna SK, hemma, 8 januari 19.55