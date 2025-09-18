Hardegård och Strömberg blev matchvinnare hemma mot Växjö

Timrå vann med 2–1 mot Växjö

Didrik Strömberg matchvinnare för Timrå

Andra raka segern för Timrå

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Timrå, som vann matchen hemma mot Växjö i SHL på torsdagen. 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) slutade matchen.

När lagen möttes förra säsongen vann Timrå tre matcher och Växjö en.

Timrå–Växjö – mål för mål

Första perioden var jämn. Växjö inledde bäst och tog ledningen genom Brogan Rafferty efter 13.26, men Timrå kvitterade genom Marcus Hardegård i slutet av perioden. Laget tog också ledningen alldeles i slutsekunderna av andra perioden genom Didrik Strömberg framspelad av Jonathan Dahlén och Emil Pettersson. Strömberg fullbordade därmed Timrås vändning. Tredje perioden blev mållös, och Timrå höll i sin 2–1-ledning och vann.

Både Timrå och Växjö har nu sex poäng efter tre spelade matcher.

Lördag 20 september spelar Timrå hemma mot Färjestad 15.15 och Växjö mot Djurgården hemma 18.00 i Vida Arena.

Timrå–Växjö 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (13.26) Brogan Rafferty (Reid Gardiner, Karl Henriksson), 1–1 (18.41) Marcus Hardegård (Eddie Genborg, Anton Lander).

Andra perioden: 2–1 (39.54) Didrik Strömberg (Jonathan Dahlén, Emil Pettersson).

Nästa match:

Timrå: Färjestads BK, hemma, 20 september

Växjö: Djurgårdens IF, hemma, 20 september