Hardegård och Strömberg blev matchvinnare hemma mot Växjö

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Timrå, som vann matchen hemma mot Växjö i SHL på torsdagen. 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) slutade matchen.
När lagen möttes förra säsongen vann Timrå tre matcher och Växjö en.
Timrå–Växjö – mål för mål
Första perioden var jämn. Växjö inledde bäst och tog ledningen genom Brogan Rafferty efter 13.26, men Timrå kvitterade genom Marcus Hardegård i slutet av perioden. Laget tog också ledningen alldeles i slutsekunderna av andra perioden genom Didrik Strömberg framspelad av Jonathan Dahlén och Emil Pettersson. Strömberg fullbordade därmed Timrås vändning. Tredje perioden blev mållös, och Timrå höll i sin 2–1-ledning och vann.
Både Timrå och Växjö har nu sex poäng efter tre spelade matcher.
Lördag 20 september spelar Timrå hemma mot Färjestad 15.15 och Växjö mot Djurgården hemma 18.00 i Vida Arena.
Timrå–Växjö 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)
SHL, SCA Arena
Första perioden: 0–1 (13.26) Brogan Rafferty (Reid Gardiner, Karl Henriksson), 1–1 (18.41) Marcus Hardegård (Eddie Genborg, Anton Lander).
Andra perioden: 2–1 (39.54) Didrik Strömberg (Jonathan Dahlén, Emil Pettersson).
Nästa match:
Timrå: Färjestads BK, hemma, 20 september
Växjö: Djurgårdens IF, hemma, 20 september
