Häradsbygden fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Seger för Häradsbygden med 9–7 mot Avesta

Häradsbygdens nionde seger på de senaste tio matcherna

Ludwig Bergström gjorde tre mål för Häradsbygden

Avesta har varit lite av ett drömmotstånd för Häradsbygden. På lördagen tog Häradsbygden ännu en seger borta mot Avesta. Matchen i U20 division 1 västra A herr slutade 9–7 (3–2, 4–4, 2–1). Det var Häradsbygdens femte raka seger mot just Avesta.

Häradsbygden spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Andra perioden slutade 4–4 och ställningen efter två perioder var 6–7.

5.57 in i tredje perioden nätade Avestas Viktor Lyckman på pass av Robin Leijd och Sixten Erixon och kvitterade. 7.17 in i perioden fick Ludwig Bergström utdelning på nytt framspelad av Milton Rosengren och David Gold-Cox och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 7–9-mål med 1.07 kvar att spela genom Isac Fors efter förarbete av Edvin Mattsson och Hugo Carlsson. 7–9-målet blev matchens sista.

Artem Sharets gjorde ett mål för Avesta och fyra målgivande passningar, Sixten Erixon stod för två mål och ett assist, Robin Leijd hade tre assists och Linus Vallin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Theodor Netz-Åkesson gjorde två mål och en assist, Liam Karlsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Atle Kjellnäs gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Ludwig Bergström gjorde tre mål för och Milton Rosengren hade tre assists för Häradsbygden.

Lagens första möte för säsongen vann Häradsbygden med 9–3.

Avesta–Häradsbygden 7–9 (2–3, 4–4, 1–2)

U20 division 1 västra A herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (0.31) Sixten Erixon, 1–1 (6.09) Theodor Netz-Åkesson (Nils Backlund, David Gold-Cox), 1–2 (8.32) Ludwig Bergström (Jamie Hansen, Milton Rosengren), 1–3 (12.08) Atle Kjellnäs (Liam Karlsson, Isac Fors), 2–3 (15.59) Gustav Rautsila (Artem Sharets, Texas Lövdin Rickmo).

Andra perioden: 2–4 (25.56) Jamie Hansen (Colin Malmberg), 2–5 (26.52) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson, Atle Kjellnäs), 3–5 (31.26) Texas Lövdin Rickmo (Artem Sharets), 4–5 (34.44) Artem Sharets (Linus Vallin, Robin Leijd), 5–5 (36.21) Sixten Erixon (Linus Vallin, Artem Sharets), 5–6 (38.34) Liam Karlsson (Atle Kjellnäs, Theodor Netz-Åkesson), 5–7 (39.19) Ludwig Bergström (Milton Rosengren, Colin Malmberg), 6–7 (39.57) Linus Vallin (Artem Sharets, Robin Leijd).

Tredje perioden: 7–7 (45.57) Viktor Lyckman (Robin Leijd, Sixten Erixon), 7–8 (47.17) Ludwig Bergström (Milton Rosengren, David Gold-Cox), 7–9 (58.53) Isac Fors (Edvin Mattsson, Hugo Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 2-1-2

Häradsbygden: 5-0-0

Nästa match:

Häradsbygden: Skutskärs SK U23, hemma, 26 februari 19.00