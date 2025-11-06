Häradsbygden vann toppmötet mot Orsa med 3–2

Häradsbygden segrade – 3–2 mot Orsa

Vincent Hellgren Landin med två mål för Häradsbygden

Nils Larsson matchvinnare för Häradsbygden

Häradsbygden tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Orsa i U18 division 1 västra B herr på torsdagen med 3–2 (3–0, 0–2, 0–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Därmed har Häradsbygden vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.

Vincent Hellgren Landin tvåmålsskytt för Häradsbygden

Häradsbygden stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.10 i mitten av perioden. Wilhelm Jernberg och John Jernberg reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Orsa. Tredje perioden blev mållös och Häradsbygden höll i sin 3–2-ledning och vann.

Häradsbygden har tre segrar och två förluster och 23–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Orsa har två vinster och tre förluster och 25–25 i målskillnad. Det här var Häradsbygdens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Orsas andra uddamålsförlust.

Häradsbygden stannar därmed på andra plats och Orsa på tredje plats, i tabellen.

När lagen möttes senast vann Orsa IK med 3–2 efter förlängning .

Söndag 9 november möter Häradsbygden Ludvika/Smedjebacken borta 14.10 och Orsa möter Borlänge Hockey 2 hemma 13.15.

Häradsbygden–Orsa 3–2 (3–0, 0–2, 0–0)

U18 division 1 västra B herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (5.54) Vincent Hellgren Landin, 2–0 (8.07) Vincent Hellgren Landin (Isac Fors, Nils Backlund), 3–0 (14.04) Nils Larsson (Axel Nauclér, Albin Engelmark).

Andra perioden: 3–1 (25.35) Wilhelm Jernberg (Leon Tångring, Oscar Ytterbring), 3–2 (26.25) John Jernberg (Leon Tångring, Oscar Ytterbring).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 3-1-1

Orsa: 2-0-3

Nästa match:

Häradsbygden: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 9 november

Orsa: Borlänge HF 2, hemma, 9 november