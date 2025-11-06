Häradsbygden vann toppmötet mot Orsa med 3–2
- Häradsbygden segrade – 3–2 mot Orsa
- Vincent Hellgren Landin med två mål för Häradsbygden
- Nils Larsson matchvinnare för Häradsbygden
Häradsbygden tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Orsa i U18 division 1 västra B herr på torsdagen med 3–2 (3–0, 0–2, 0–0). En viktig seger i toppen av tabellen.
Därmed har Häradsbygden vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.
Vincent Hellgren Landin tvåmålsskytt för Häradsbygden
Häradsbygden stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.10 i mitten av perioden. Wilhelm Jernberg och John Jernberg reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Orsa. Tredje perioden blev mållös och Häradsbygden höll i sin 3–2-ledning och vann.
Häradsbygden har tre segrar och två förluster och 23–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Orsa har två vinster och tre förluster och 25–25 i målskillnad. Det här var Häradsbygdens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Orsas andra uddamålsförlust.
Häradsbygden stannar därmed på andra plats och Orsa på tredje plats, i tabellen.
När lagen möttes senast vann Orsa IK med 3–2 efter förlängning .
Söndag 9 november möter Häradsbygden Ludvika/Smedjebacken borta 14.10 och Orsa möter Borlänge Hockey 2 hemma 13.15.
Häradsbygden–Orsa 3–2 (3–0, 0–2, 0–0)
U18 division 1 västra B herr, Clas Ohlson Foundation Arena
Första perioden: 1–0 (5.54) Vincent Hellgren Landin, 2–0 (8.07) Vincent Hellgren Landin (Isac Fors, Nils Backlund), 3–0 (14.04) Nils Larsson (Axel Nauclér, Albin Engelmark).
Andra perioden: 3–1 (25.35) Wilhelm Jernberg (Leon Tångring, Oscar Ytterbring), 3–2 (26.25) John Jernberg (Leon Tångring, Oscar Ytterbring).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Häradsbygden: 3-1-1
Orsa: 2-0-3
Nästa match:
Häradsbygden: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 9 november
Orsa: Borlänge HF 2, hemma, 9 november
