Häradsbygden vann mot Kumla efter Jamie Hansens två mål

Tre mål för Häradsbygden utan svar

Kumla nästa motstånd för Häradsbygden

Lagen möts igen 7 mars på Ica Maxi Arena

Häradsbygden vann mot Kumla hemma i onsdagens match i U20 västra division 1 playoff herr. 6–2 (2–1, 1–1, 3–0) slutade matchen.

Milton Rosengren bakom Häradsbygdens avgörande

Kumla tog ledningen i första perioden genom Martin Lundgren.

Därefter fixade Häradsbygdens Atle Kjellnäs och Ludwig Bergström att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Efter 6.33 i andra perioden nätade Milton Rosengren framspelad av Jamie Hansen och gjorde 3–1. Kumlas Maximus Jonsson gjorde 3–2 efter 11.25 på pass av Mio Jovander.

Även i tredje perioden var Häradsbygden starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av Jamie Hansen och ett mål av Theodor Netz-Åkesson och avgjorde matchen.

Häradsbygdens Jamie Hansen stod för två mål och två assists.

Lagen möts igen i Ica Maxi Arena lördag 7 mars 11.00.

Häradsbygden–Kumla 6–2 (2–1, 1–1, 3–0)

U20 västra division 1 playoff herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 0–1 (8.53) Martin Lundgren, 1–1 (12.42) Atle Kjellnäs (Theodor Netz-Åkesson, Nils Backlund), 2–1 (12.55) Ludwig Bergström (Milton Rosengren, Jamie Hansen).

Andra perioden: 3–1 (26.33) Milton Rosengren (Jamie Hansen), 3–2 (31.25) Maximus Jonsson (Mio Jovander).

Tredje perioden: 4–2 (48.57) Jamie Hansen (Atle Kjellnäs, Liam Karlsson), 5–2 (50.33) Jamie Hansen (Ludwig Bergström), 6–2 (56.52) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson).

Nästa match:

Häradsbygden: Kumla HC Black Bulls, borta, 7 mars 11.00

Kumla: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 7 mars 11.00