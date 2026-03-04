Häradsbygden vann mot Kumla efter Jamie Hansens två mål
Häradsbygden vann mot Kumla hemma i onsdagens match i U20 västra division 1 playoff herr. 6–2 (2–1, 1–1, 3–0) slutade matchen.
Milton Rosengren bakom Häradsbygdens avgörande
Kumla tog ledningen i första perioden genom Martin Lundgren.
Därefter fixade Häradsbygdens Atle Kjellnäs och Ludwig Bergström att laget vände underläge till ledning med 2–1.
Efter 6.33 i andra perioden nätade Milton Rosengren framspelad av Jamie Hansen och gjorde 3–1. Kumlas Maximus Jonsson gjorde 3–2 efter 11.25 på pass av Mio Jovander.
Även i tredje perioden var Häradsbygden starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av Jamie Hansen och ett mål av Theodor Netz-Åkesson och avgjorde matchen.
Häradsbygdens Jamie Hansen stod för två mål och två assists.
Lagen möts igen i Ica Maxi Arena lördag 7 mars 11.00.
Häradsbygden–Kumla 6–2 (2–1, 1–1, 3–0)
U20 västra division 1 playoff herr, Clas Ohlson Foundation Arena
Första perioden: 0–1 (8.53) Martin Lundgren, 1–1 (12.42) Atle Kjellnäs (Theodor Netz-Åkesson, Nils Backlund), 2–1 (12.55) Ludwig Bergström (Milton Rosengren, Jamie Hansen).
Andra perioden: 3–1 (26.33) Milton Rosengren (Jamie Hansen), 3–2 (31.25) Maximus Jonsson (Mio Jovander).
Tredje perioden: 4–2 (48.57) Jamie Hansen (Atle Kjellnäs, Liam Karlsson), 5–2 (50.33) Jamie Hansen (Ludwig Bergström), 6–2 (56.52) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson).
Nästa match:
Häradsbygden: Kumla HC Black Bulls, borta, 7 mars 11.00
Kumla: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 7 mars 11.00
