Haparandas fina svit håller i sig efter 4–3 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Haparanda vann med 4–3 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Haparandas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Eemil Jokitalo matchvinnare för Haparanda

Haparanda är svårslaget i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Mot Brooklyn Tigers UHF U18 på bortaplan i Lulebohallen på måndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–3 (3–1, 1–1, 0–1) och har nu sju segrar i rad.

Brooklyn Tigers UHF U18–Haparanda – mål för mål

Haparanda stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.23 i mitten av perioden.

Brooklyn Tigers UHF U18 reducerade dock till 1–3 genom Lowe Englund med 2.34 kvar att spela.

Efter 1.20 i andra perioden slog Eemil Jokitalo till framspelad av Artturi Moilanen och Marlo Järvenpää och gjorde 1–4. Brooklyn Tigers UHF U18:s Elis Lundborg gjorde 2–4 efter 14.41 på pass av Lowe Englund.

Brooklyn Tigers UHF U18 reducerade igen efter 11.42 i tredje perioden genom Elis Lundborg på pass av Viktor Lindberg och Kevin Latvala. Det fastställde slutresultatet till 3–4.

Elis Lundborg gjorde två mål för Brooklyn Tigers UHF U18 och ett målgivande pass.

Brooklyn Tigers UHF U18 stannar därmed på åttonde plats och Haparanda på andra plats i tabellen. Brooklyn Tigers UHF U18 var fyra i tabellen för 16 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Brooklyn Tigers UHF vann de två första mötena. HaparandaTornio UHC vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har Brooklyn Tigers UHF U18 Lycksele SK U18 borta i Swoosh Arena, lördag 28 februari 16.45. Haparanda spelar borta mot Brooklyn Tigers HF U18 torsdag 26 februari 19.30.

Brooklyn Tigers UHF U18–Haparanda 3–4 (1–3, 1–1, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (5.31) Mirco Järvenpää (Kasper Hautajärvi, Eemil Jokitalo), 0–2 (13.05) Kasper Hautajärvi (Jan Niemelä), 0–3 (14.54) Eetu Huttunen (Väinö Alakokkare, Patrik Pohjanen), 1–3 (17.26) Lowe Englund (Elis Lundborg).

Andra perioden: 1–4 (21.20) Eemil Jokitalo (Artturi Moilanen, Marlo Järvenpää), 2–4 (34.41) Elis Lundborg (Lowe Englund).

Tredje perioden: 3–4 (51.42) Elis Lundborg (Viktor Lindberg, Kevin Latvala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-1-3

Haparanda: 5-0-0

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Lycksele SK, borta, 28 februari 16.45

Haparanda: Brooklyn Tigers HF, borta, 26 februari 19.30